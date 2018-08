El film palestí «Invitación de boda» es projecta esta nit al Palau Ducal de Gandia

El film aborda la història d'Abu Shadi, un home de 60 anys, que viu a Natzaret i que és pare divorciat i professor d'escola. La seua filla es va a casar i Abu ha de viure sol fins que el seu fill Sahdi, un arquitecte que viu a Roma des de fa molts anys, arribe per a ajudar-li amb la preparació de les noces.

Com exigeix el wajib, la tradició palestina local, han de lliurar la invitació a cada convidat personalment. El retorn de Shadi per les noces de la seua germana no és precisament del seu gust. Mentre pare i fill, apenes uns desconeguts, passen uns dies junts, la seua fràgil relació es veurà posada a prova. Al llarg d'aquest trajecte en un vell Volvo per la ciutat es mostra una visió de com és ser un palestí en l'estranger i un palestí en el seu lloc d'origen. La pel·lícula està interpretada per Mohammed Bakri en el paper del pare, i per Saleh Bakri, que interpreta al fill cosmopolita.