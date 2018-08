El PP de Gandia pide que se exima del IBI a los vecinos afectados por el incendio

Que el Ayuntamiento de Gandia exima a los afectados por el incendio forestal de Marxuquera de impuestos como el IBI o la tasa de residuos urbanos. Esta es una de las peticiones que realizó ayer el grupo municipal del PP en Gandia al gobierno local que preside Diana Morant. El portavoz popular, Víctor Soler, y el concejal Guillermo Barber solicitaron también la creación de una comisión de estudio para «tener información real y fidedigna de qué pasó, cómo pasó y sobre todo qué va a pasar con los afectados». Asimismo, instaron a la Generalitat a crear «una línea de ayudas que contemple cubrir el 100% de los daños».

Lejos de las airadas manifestaciones del propio Barber, que en días pasados llegó a decir que la alcaldesa «no está con sus vecinos cuando peor lo están pasando», el PP adoptó ayer un tono más comedido. «Yo no le voy a exigir responsabilidad al gobierno ni a la alcaldesa de cuestiones que no son de su competencia», explicó Soler, «pero nuestro gobierno local sí es responsable de mantener el control y limpieza de las urbanizaciones, de no firmar el convenio con los voluntarios de APEIF, del trato y la ayuda a los propietarios afectados y de recortar en esta materia».

«No queremos un gobierno que nos oculte información», agregó Soler, «y lo decimos porque las informaciones que nos llegan son diversas y contradictorias», entre ellas, que los vecinos afectados «denuncian abandono y mala práctica por parte del gobierno local; realojo en viviendas particulares, cuando nos dicen que todas son del ayuntamiento; el momento y circunstancias alrededor del desalojo y los trabajos previstos por el departamento de Medio Ambiente, que Ródenas publicita, y que los vecinos narran que no se han producido y que son ciencia ficción».



El gobierno local responde

El gobierno local respondió de inmediato, y después de agradecer que los populares «manifiesten ahora la voluntad de colaborar en la gestión de la postemergencia, a pesar de que hasta ahora ha demostrado su deslealtad, haciendo un uso partidista y despreciable de la tragedia», el concejal Miguel Ángel Picornell explicó que no se descarta cualquier ayuda de excepcionalidad, dentro de las competencias municipales, hacia las familias afectadas, «de acuerdo con la legalidad y el estricto Plan de Ajuste impuesto por el Ministerio de Hacienda que impide, por ejemplo, la exención del IBI u otras tasas».

Picornell añadió que es falso que el gobierno local estuviera de vacaciones durante el incendio «cuando toda la corporación estábamos a pie del cañón y trabajamos sin descanso». «En cambio», advirtió el edil, «el PP no ha ayudado y se ha dedicado a jugar con los sentimientos de las personas afectadas». Según Picornell, se está actuando en la zona afectada «limpiando vías y aceras, eliminando elementos peligrosos». Respecto a las ayudas, «el Ministerio de Agricultura ha anunciado una partida de 750.000 euros para trabajos de reforestación, estamos a la espera de la declaración de zona de Emergencia por el Consejo de Ministros y la Generalitat dará soluciones habitacionales a los que han pedido su primera residencia», dijo Picornell.