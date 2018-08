La Banda de Dones de la Federació de Música actua demà a Potries

La banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), actuarà el proper diumenge 26 d'agost, a les 20.30 hores, a la plaça del País Valencià de Potries.

La creació d'una banda formada exclusivament per dones músiques és un projecte de la FSMCV amb l'objectiu prioritari de reivindicar el paper de la dona en l'art, en les diferents vessants que la música ens ofereix, des de la interpretació, la direcció, la composició o la gestió. Un projecte de gran envergadura que culmina en concerts com el que s'oferirà demà a Potries, amb un programa ple de simbolisme, que pretén «rescatar de l'oblit algunes de tantes i tantes obres, de gran qualitat, que han sigut oblidades i menyspreades simplement per ser obra de dones», expliquen des de l'Ajuntament de Potries a través d'un comunicat.

El President de la FSCMV, Pedro Rodríguez, explica que «aquesta serà la principal contribució que la Federació realitzarà a la merescuda Capitalitat Cultural Valenciana del municipi de Potries, un poble que sempre ha estat obert a les propostes que els hem fet des de les societats musicals, i que per les seues dimensions mereix un reconeixement com el que ha rebut, com ja va tindre fa anys en rebre el Premi Euterpe de la FSMCV».

Per la seua banda, Assumpta Domínguez, alcaldessa de Potries expressa «la nostra satisfacció per rebre a casa nostra un projecte com el de la Banda de Dones, tan carregat de simbolisme, i que ens portarà damunt de l'escenari per a gaudi de veïnes i veïns, i qui vulga acompanyar-nos, un espectacle amb 80 dones interpretant música, en la majoria de casos composada per dones, i dirigides per una directora de primer nivell». Mercedes Femenia serà l'encarregada de dirigir l'espectacle que es podrà vore demà al municipi de Potries, que enguany és Capital Cultural.