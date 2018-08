Son del Barrio tanca el cicle Ballem al Moll dels Borja

El grup Son del Barrio posa punt i final a les actuaciones musicals que s'han dut a terme durante este estiu al Moll dels Borja de Gandia dins de la programació del Borja Port Art. El recital que oferirà esta formación será el segon dels concerts del cicle Ballem que ha programat l'Ajuntament de Gandia.

Son del Barrio posarà la música amb ritmes llatins per a què totes les persones que vulguen, ballen salsa, batxata, txa txa txà, etc. «No conéixer la tècnica no és excusa perquè, en el descans, hi haurà un taller d'aquest tipus de balls impartit per una parella de monitors», expliquen des de consistori gandià.

La formació Son del Barrio sintetitza el millor de la tradició cubana amb reflex d'alegria vital. El sabor de les arrels del Carib, que, d'una forma o una altra, fan de la vida una gatzara de dolçor.

L'actuació tindrà lloc esta vesrpada al Moll dels Borja i donarà inici a partir de les 20 hores.

La passada setmana ja es van tancar els espectacles de les companyies de circ que este any han actuat al mateix indret dels voltants del port de Gandia.