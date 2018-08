La parròquia de Sant Antoni Màrtir se suma als actes amb el cant dels gojos escrits pel lexicògraf

La Font d'en Carròs. Francesc Ferrer Pastor era catòlic practicant, unes creences a les quals no va renunciar en la seua vida. Era inevitable, però, que un erudit com ell no posara eixe devoció al servici del seu compromís per la llengua. L'autor del «Vocabulari» també es va identificar amb l'incipient valencianisme d'inspiració cristiana en la Transició que reivindicava a l'Església un major ús del valencià en les seues cerimònies.

«També en valencià podem anar al Cel», va escriure Francesc Ferrer Pastor en 1969 en una publicació que va eixir de la seua pròpia impremta, Fermar. En eixe opuscle el lexicògraf de la Font d'en Carròs recordava que el poble valencià «es va constituir com a tal al segle XIII amb la reconquesta de Jaume I», i afegia que figures religioses que passaren a la posteritat i als altars com Sant Vicent Ferrer, el seu germà Bonifaci, Sant Pere Pasqual, Arnau de Vilanova o Antoni Canals s'expressaven en valencià. «L'Església, almenys des del miracle de Pentecostés parla en totes les llengües i el seu sentit missioner (...) l'obliga a usar la llengua dels fidels».

Ferrer Pastor era catòlic practicant. A València no faltava mai a la missa dominical, si més no diària, i mantenia els lligams amb la Font d'en Carròs, professant devoció pel Santíssim Crist de l'Empar i la Mare de Déu del Remei. Ho era per tradició familiar però també va influir la formació que va rebre a l'asil de Sant Joan Baptista de València o que assistira com a escolanet a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats. Els trasbalsos que la família va patir durant la Guerra Civil, les malifetes de la riuada del 57 i la pèrdua de la seua muller, Vicenta Escrivà Peiró, també feren d'ell una persona molt espiritual.

Creences que li portaren a identificar-se amb el valencianisme d'inspiració cristiana, més visible durant la Transició, junt amb figures com Martí Domínguez, Robert Moròder, el pare Vicent Faus o el pare Riutort. Temps en què li demanaven a totes les instàncies de poder un major ús del valencià, també a l'Església en les seues cerimònies i sacraments.

El lexicògraf va ser secretari i gran col·laborador de la Comissió de Textos Litúrgics creada per Paraula Cristiana. Esta entitat aconseguí publicar, amb els vistiplau de la Santa Seu, els primers missals en valencià; dos xicotets volums titulats «Llibre del Poble de Déu». Per a estos i altres menesters no dubtava en posar al servici la seua impremta. Si calia preparar, imprimir o difondre fullets d'activitats religioses, allà estava Ferrer Pastor. Relacionat amb este aspecte la seua principal aportació és la versió valenciana dels «Gojos al Santíssim Crist de l'Empar», de la Font. Els gojos tradicionals que el poble cantava i continua cantant són en castellà. En el novenari de 1970, abans de Setmana Santa, Ferrer Pastor li va proposar a l'aleshores retor, Juan Sapena, tindre una peça pròpia en valencià, respectant la melodia, i este va acceptar el repte. Inicialment el fonter va encarregar la lletra al poeta Xavier Casp, però, com que els versos quedaven curts i Casp no manifestà interés en acabar-lo, Ferrer Pastor, amb el seu permís, els va completar i millorar, duplicant-ne l'extensió. Eixos gojos en valencià, interpretats pel cor de la parròquia, es van estrenar en una missa major celebrada a la Plaça dels Xorros en 1975, aprofitant l'any en què Ferrer Pastor va ser majoral. El sermó d'aquella cerimònia el va donar el pare escolapi de Gandia Vicent Faus també en valencià, tota una novetat per a l'època. Fermar els va imprimir en 1979.

L'actual retor de la Font, Marcos Senabre, destaca a més que Ferrer Pastor «va investigar en arxius parroquials d'altres pobles aspectes de la seua família i de la Font d'en Carròs, perquè els nostres es van cremar en 1936».

D'altra banda, durant 25 anys, entre 1975 i fins la seua mort l'any 2000, col·laborà cada any en el llibre de festes de la Font, i el resultat són més de 40 articles de temàtica diversa, també religiosa.

Hui en dia l'Acadèmia Valenciana de la Llengua té a l'abast del públic la versió en valencià de la missa i de les oracions bàsiques, però malgrat este treball l'Arquebisbat encara no ha validat un missal en valencià, per tant les reivindicacions de Ferrer Pastor encara estan de plena actualitat.