Cae una canaleta del Palau Ducal mientras esperaba permiso para ser reparada

Una de las canaletas situadas en la fachada del Palau Ducal situado en Gandia se desprendió ayer sobre las ocho y cuarto de la mañana en la calle Jesuïtes.

La caída se produjo debido a la cantidad de tierra acumulada en el interior del canalón del desagüe, que no soportó el peso y terminó soltándose, quedando colgada de la fachada, con el consiguiente peligro que ello conllevaba. Para evitar que se pudiera caer y provocar daños a algún transeúnte, los bomberos cortaron la calle y procedieron a su retirada.

La lluvia y el arrastre de tierra del tejado habían provocado la acumulación en el interior de la canaleta, que soportaba un peso importante que ha acabado por provocar su caída.

Seis bomberos del Consorcio Provincial de València y agentes de la Policía Local se desplazaron al lugar de los hechos para retirar los restos que habían caído al suelo. Además, acordonaron la zona para evitar posibles desprendimientos, al tiempo que cortaron la calle hasta las nueve de la mañana con el fin de reparar los desperfectos. De esta manera, los técnicos repararon la canaleta instantes después del suceso.

Fuentes del Palau Ducal aseguraron que la fundación propietaria del edificio ya había comunicado al departamento de Turismo del Ayuntamiento de Gandia que la instalación necesitaba una mejora acondicionamiento. Esta solicitud estaba esperando la aprobación por parte de la Generalitat Valenciana, ya que se trata de un edificio que está protegido y, por lo tanto, la competencia es de la administración autonómica. El permiso, sin embargo, no ha llegado antes de que la canaleta se desprendiera, con la suerte de que en ese momento no pasaba nadie por debajo y, por tanto, no hubo que lamentar daños personales.

De esta manera, el trámite por parte del Palau Ducal ya se había llevado a cabo, pero necesitaban la aceptación de la Conselleria para iniciar la reparación.