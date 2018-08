Eugeni Alemany también presenta dos programas en la nueva televisión autonómica de Àpunt, «Atrapa'm si pots» y «Trau la llengua».

¿Considera que con estos dos programas se pretende captar a nuevos públicos?

Todavía es pronto para valorarlo. Estoy muy contento con el concurso porque tengo mucha libertad. Es un falso directo, por lo que solo tengo las preguntas e improviso el resto. Yo siempre he tenido muchas ganas de hacer un concurso porque he nacido para presentar concursos. Ha sido una pérdida para la humanidad que yo no hubiese presentado concursos antes.

¿Es una buena apuesta por los valores valencianos?

Una televisión pública siempre es una buena apuesta si se hace bien porque antes Canal 9 era un desastre. Necesito tiempo para ver si realmente la televisión da lo que la gente quiere, por lo que es muy pronto para opinar. Desearía que nunca deje de estar conectada con la realidad porque sino es muy difícil cambiarla. No se trata de hacer programas en los que todo sea «cultureta». Dentro del entretenimiento se pueden hacer programas divulgativos en los que se combine el humor y el aprendizaje. Es lo que intento hacer yo para enseñar, formar o hacer reflexionar a través del humor.

¿La gente ya empieza a tomarse las cosas con humor?

Hay de todo, pero al final el humor siempre gana. Estar de mala leche cansa y esa gente se acaba muriendo porque los que viven amargados se mueren antes.