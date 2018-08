«El día que me jubile voy a hacerlo en la comarca de la Safor»

Eugeni Alemany presentó en Simat de la Valldigna la actuación «En persona guanye», donde pretende mostrar la actualidad de algunos pueblos valencianos en clave de humor.

El humorista Eugeni Alemany presentó el pasado jueves en Simat de la Valldigna su obra «En persona guanye», una actuación que ya ha interpretado varias veces en la comarca de la Safor y que es acogida con mucha alegría.

¿Qué pretende mostrar con su obra «En persona guanye»?

Se trata de un monólogo lleno de comedia que llevo muchos años representando con gran éxito y que he interpretado muchas veces en la Safor. Mucha gente me conoce por haber aparecido en televisión o porque me sigue en las redes sociales, pero no es lo mismo verme en directo, que me pueden tocar. Por eso, yo siempre digo que «en persona guanye» y la gente lo afirma.

Sus monólogos están llenos de humor, ¿es fácil hacer reír a la gente en estos momentos?

Cuando aparecen tantas malas noticias es cuando hay que hacer más humor porque es la única manera de soportar tanta mierda y tanto desastre. Sin embargo, mis funciones se basan en la actualidad local y comento cosas sobre los pueblos en los que estoy actuando y su alrededor. Me gusta muchísimo, lo paso muy bien y la gente celebra mucho el hecho de ver que me he documentado sobre su pueblo y hago algunas bromas que en la televisión no se verían.

¿Y el hecho de actuar en valenciano?

Es una cosa muy guay porque permite hablar de cosas que la gente habitualmente no comenta. Cada lengua tiene una idiosincrasia y esto se puede ver en el reto que he lanzado en las redes sociales. El #BlondaChallenge consiste en que la gente suba fotografías a las redes vestidos con la cortina, los manteles o los trapos de su abuela. Esto solo puede nacer con el valenciano porque dentro de la lengua hay una forma de ser, es una cosa muy mediterránea y hedonista de hacer las cosas simplemente porque nos hacen felices. El #BlondaChallenge es un reto que nace como una broma y la gente se va apuntando porque lo pasa bien. Esto es muy valenciano.

¿Cómo se hace tan viral este reto?

Nace a partir de una broma como la mayoría de cosas que hago. En Instagram vi un día que Carmen Lomana llevaba un vestido que parecía un mantel de mi abuela. Yo estaba en casa de mi madre y buscando en uno de sus cajones vi un mantel y dije «mira qué guapet» y me lo puse por encima. Pensé que era mejor que el de Carmen Lomana, por lo que me hice una foto y la subí a las redes. A partir de ese momento empezaron a enviarme fotos imitándolo y a hacer comentarios. Actualmente me han enviado unas treinta fotos.

Es muy activo en redes sociales, ¿cómo lleva los comentarios negativos?

Hay muchos tipos de comentarios y en muchos de ellos es mejor no entrar. Por lo tanto, hay que saber quién merece una explicación. Pero esto le pasa a muchísima gente que no es famosa porque las personas entran a las redes a descargar sus pensamientos. Los comentarios negativos que provienen de gente que sigue mi trayectoria no son malos, sino que son opiniones que se pueden debatir. Pero si son opiniones con ganas de «fer la mà» paso bastante.

Tiene Facebook, Instagram y Twitter. ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales?

Puede ser que le dedique un poco más que la media habitual de la gente porque lo gasto como una herramienta de trabajo. Es un instrumento que no solo es lúdico, sino también un canal de difusión. Durante estos años que no hemos tenido televisión valenciana mis redes eran mi televisión autonómica porque soy una persona muy creativa a la que le gusta el entretenimiento. Las redes sociales en algunos aspectos ya han avanzado a la televisión, sobretodo en inmediatez. La gente expresa que no tienen tanto rigor, pero es que la televisión tampoco lo tiene en muchas ocasiones. Es cuestión de saber encontrar el rigor e identificarlo, ya que es el mayor problema al que nos enfrentamos.

Tras haber recorrido la Comunitat Valenciana con sus actuaciones, ¿cómo definiría a la sociedad valenciana?

Somos el pueblo del exceso para bien y para mal. Si no tuviésemos una cosa no tendríamos la otra y ahí está la maravilla. La clave es aprender a vivir con esos excesos, relajándonos un poco.

Ha comentado que ha estado bastantes veces en la comarca de la Safor. ¿Qué destacaría?

Es una de las comarcas donde más actúo y me quieren muchísimo y yo a ellos. Siempre digo que el día que me jubile voy a hacerlo en la comarca de la Safor. La gente es especial, muy hospitalaria y se alegra mucho de verme. Cuando piso el escenario, ya me están aplaudiendo. Además, no se toman las cosas a mal, vienen a disfrutar y a pasarlo bien, por lo que se crea un ambiente de amigos en el que yo soy el típico gracioso que se pone a decir chorradas. Me siento como un colega que sube al escenario a entretener al resto del vecindario y me hacen sentir como uno más del pueblo. Por otra parte, se come muy bien en estos municipios y la gente es muy simpática. También me gusta mucho como hablan, ya que mi bisabuelo era de Simat de la Valldigna.