La estudiante de Comunicación Audiovisual del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, María del Mar García Ribes, ha recibido el Premio Extraordinario Fin de Carrera «Capitanía General de València» por su expediente académico.

«A este premio fui sin saber dónde iba porque me llamaron un día diciéndome que lo organizaba Capitanía General, pero no sabía a qué me enfrentaba», recuerda esta estudiante. La joven se encontraba haciendo senderismo con su padre cuando recibió la llamada. Con vergüenza, García señala que «pensaba que al llegar me dirían que había sido propuesta como ganadora, pero no lo recibiría». «Me gustan estos premios porque veo orgullosos a mi familia y amigos», explica. No obstante, no fue el único reconocimiento que recibió, ya que también le otorgaron el premio de fin de grado en el Campus de Gandia.



Sus inicios en el Campus

La joven del Real de Gandia recalca que «siempre me ha gustado el tema de la creatividad y, por eso, decidí estudiar Comunicación Audiovisual». Sin embargo, María del Mar no tuvo claro a qué iba a dedicarse hasta que llegó a cuarto de la ESO y «vinieron a hacer una charla y me dijeron que era un grado muy amplio». «Vi que era una oportunidad de hacer todo aquello que me gustaba», explica.

Además, «me habían hablado bastante bien del Campus y me dijeron que la carrera era bastante práctica, aunque el hecho de independizarme e ir a València también era muy atractivo». Actualmente, la joven no se arrepiente de haber tomado aquella decisión y de «esta experiencia me llevo el hecho de trabajar en equipo y todos los proyectos realizados». Por ello, destaca que «el premio por el expediente es, en parte, gracias a los trabajos hechos con otros compañeros». La premiada reconoce que «el Premio Extraordinario se debe a mi responsabilidad y esfuerzo, aunque siempre he pensado que debía encontrar un balance entre el ocio, el deporte y los estudios». No obstante, ha tenido que renunciar a algunas cosas, pero «me recompensaba porque la carrera me motivaba».

Durante el grado, la saforense tuvo la oportunidad de estudiar un año en Alemania, donde «crecí a nivel humano porque siempre me han gustado los idiomas y compartir visiones con gente de otras culturas». El verano anterior, realizó prácticas en Gandia, donde «supieron identificar todo lo que había aprendido en la carrera y debía practicar profesionalmente».

Este año también ha cursado un máster centrado en el diseño y la ilustración con el fin de encontrar un trabajo en el que «esté satisfecha y pueda aprender cosas sobre distintos temas».