«En los últimos meses, hemos atendido 30 o 40 peticiones de asilo de sirios y venezolanos»

Nacida en Ecuador, esta trabajadora social llegó a Gandia con once años, y ahora es una de las encargadas de atender a los que llegan desde otros países y de plantear soluciones a sus demandas. Afirma que ha habido un cambio de paradigma: la crisis económica hizo retroceder el flujo migratorio, y de lo que se trata ahora es de integrar a los que se quedaron.

Como responsable de la oficina de atención a los migrantes, ¿cuál es la situación de estas personas y cómo se interviene desde el Ayuntamiento de Gandia?

En los últimos tres años ha cambiado la perspectiva, ya que trabajamos más en temas de cohesión e integración social. En años anteriores, en la época en que había más flujo de inmigración, nos ocupábamos más de la acogida, pero ahora se trata más de fomentar la convivencia social.

¿Quiere decir que ha disminuido el número de personas que llegan desde otros países?

El flujo migratorio se ha reducido. Si tenemos en cuenta los datos del padrón, en 2016 los migrantes representaban un 25% de todos los empadronados, y ahora son el 19%. Por eso, ya no trabajamos tanto el tema de la acogida, sino que ofrecemos talleres y cursos de formación, vinculados especialmente a la obtención de la nacionalidad española. Para ello, se piden unos requisitos, como el examen de conocimientos constitucionales, y hemos realizado talleres enfocados a ese examen. También tenemos previsto realizar cursos de castellano y de valenciano, pero será en función de la demanda.

¿Ha habido variación respecto a los países de procedencia?

Según los datos del padrón de este año, los búlgaros suponen el 4,13 % de los gandienses; de Rumania procede el 2,37 %; de Marruecos, el 2,12 %; de Bolivia, el 1,13 %, y luego siguen Italia, Paquistán y Lituania.

¿Cómo se gestiona desde esta oficina la atención a personas denominadas «sin papeles»?

El 80 % de nuestro trabajo está enfocado a temas de extranjería, como informar sobre la regularización, las tarjetas iniciales o renovaciones y la tramitación de la nacionalidad española, que son las principales demandas de los últimos tres años. Se trata de gente que ya lleva años aquí y que desean iniciar los trámites para obtener la nacionalidad. También intentamos resolver las llamadas cartas de invitación. Esta «invitación» es para 90 días, y cuando se acaba este plazo, estas personas se exponen a una multa y una orden de expulsión. Entonces el problema se vuelve más complejo, porque hay que recurrir a abogados.

¿Podemos hablar de cifras?

Podría decir que de cada seis atenciones que realizamos al día, cuatro están relacionadas con la obtención de la nacionalidad. El resto son renovaciones de la tarjeta de residencia y trabajo, y si se han perdido estas, hay que iniciar los trámites de nuevo desde el punto inicial. Se trata, por ejemplo, de gente que lleva aquí diez años, pero que por algún motivo no ha podido renovar la tarjeta y está de nuevo en situación irregular. Por tanto, tenemos que empezar los trámites desde cero. Desde el punto de vista de la Administración, son nuevas tramitaciones de NIE (Número de Identidad de Extranjeros), pero en realidad no son nuevas.

Desde su puesto, ¿cómo se percibe la polémica de estos días sobre el problema de la inmigración en España?

El contexto migratorio en Gandia es diferente, el tipo de demanda también, e incluso el proceso de acogida es diferente. La mayoría de las demandas que atendemos son solicitantes de asilo o protección internacional. Antes, en la época del boom de la inmigración, el tema del asilo apenas si se planteaba, pero ahora a tendemos a personas de Siria y Venezuela que lo solicitan. En los últimos 4 meses, habremos atendido seguro 30 o 40 solicitudes. En ese caso, nosotros realizamos una primera acogida, pero los trámites los lleva Cruz Roja.

¿Se ofrece ayuda distinta según la procedencia de los inmigrantes?

No es lo mismo trabajar con la población de origen latinoamericano que árabe, por ejemplo. En el caso de los latinoamericanos, conocer el idioma les abre muchas puertas, y con los de origen árabe se complica todo un poco más, porque requieren más esfuerzo para dominar el castellano. Intentamos garantizar una primera acogida, y para ello trabajamos conjuntamente con Cruz Roja, que nos facilita cursos de idiomas.

¿Y hay algún colectivo de especial atención?

El problema es que tenemos jóvenes entre 16 y 18 años que se encuentran en una especie de limbo. Han superado la edad de la educación obligatoria pero ya no tienen NIE, con lo cual se les complica seguir los estudios. Entonces, les tramitamos la obtención del NIE para que puedan seguir estudiando o para trabajar. Intentamos, dentro de nuestros recursos, que tengan acceso a la educación. Ahora, con la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía, podemos tramitar esta ayuda con el pasaporte, ya no hace falta tener NIE. Entonces, se puede destinar esa ayuda económica a algún centro para acabar la educación obligatoria en el caso de que aún no lo hayan hecho, y a partir de ahí buscar más alternativas.

Y los niños migrantes, ¿se integran bien en la escuela?

En la ESO no suele haber problemas, pero el bachiller les cuesta más, notan más diferencias con el país de origen. Cuesta en las primeras fases, cuando recién llegan, pero se intenta dar respuesta. Hay una asociación que les da apoyo escolar en el centro Joan Climent.

¿Cómo responde la sociedad gandiense ante la inmigración?

Por regla general tiende a ayudar. Otra cosa son los bulos que circulan, o lo que se dice en los medios de comunicación. Como mucho, se podría hablar de recelo, pero no hay más conflicto.