Acerca del incendio de Gandia

Apreciada Diana:Sigo ruborizándome cada vez que recuerdo cómo te trató -a ti y al ministro de Fomento- nuestra vecina de Montesol. Quería que la mirarais a los ojos cuando le prometierais alguna subvención para sufragar los daños sufridos por todos nosotros -como si mirándola mentir sería más difícil. No os dejó hablar. Tal era su sofoco y su arrebato. Ella no era consciente de que no podíais prometer lo que no depende de vosotros, ni siquiera del ministro, aunque él puede hacer fuerza y su presencia allí, en esos momentos, le honra. Podrías haber contestado sin ningún engaño que en España siempre tenemos subvenciones y ¡muchas!, ¡pero para los de siempre! También muchas premisas a cumplir: si es tu única casa, si eres mileurista, si has cumplido con el fisco, si eres blanco, huérfano, agnóstico... Perdón por la ironía.

No diré lo que pienso, y quiero pensar lo que digo, en positivo, que sirva de algo. Necesito superar la tristeza que me embarga cuando subo hacia Barx, el barranco de Borrell, 3.600 hectáreas...

«Esto, Diana, ¡ay dolor!, que ves ahora. Campos sin pinos, mustios barrancos. Solo queda memoria fúnebre, desdichada ceniza».

¡Todo desapareció!, ¡cambió la suerte! Tantos escritos suplicando protección que hasta ni con nuestro dinero pudimos protegernos. No removimos la normativa, tan torpe como el jefe que dirigió nuestro amparo. ¿Qué nos pasa Diana, que en algunas cosas tanto avanzamos y en otras siempre regresamos? ¿Quién fue el responsable?, ¿quién lo designó?, ¿quién organizó y dirigió tantos esfuerzos humanos y logísticos para tan burdo resultado?

Un rayo cae sobre un matorral entre Pinet y Llutxent. Son las tres de la tarde del domingo, 5 de agosto, creo recordar. 24 horas después, el lunes día 6, el incendio adquiere grandes proporciones. El centro de operaciones, medios de comunicación y altos políticos se concentran en Pinet. Ese lunes, por la noche, a treinta horas del inicio, la autoridad competente manda desalojar Montepino, Montesol y Las Cumbres por precaución y seguridad de las personas. Como previsión y protección de 200 viviendas... ¿qué medidas hay previstas? ¡Ninguna! Nuestras casas ignoradas totalmente! ¡Como si no existieran!

El martes, día 7, por la noche, Montepino, Montesol, Las Cumbres, ¡inermes!, ¡son pasto de las llamas! Y junto con ellas, el barranco Parpalló-Borrell, por donde nos entró el fuego.

En 30 años que vivo en Montepino ha habido muchos incendios. ¡Ninguno nos llegó! ¡Por suerte!, no por previsión. No se puede talar un pino, ni para salvar cientos, ni para salvar casas.

¿Qué hicieron nuestros políticos durante las 24 horas después del desalojo? ¡Salvarnos! Buscarnos alojamiento, ropa, comida, psicólogos y ¡se dieron por satisfechos! El fuego estaba a cientos de metros de nuestras casas.

El fuego llegó al oscurecer. Lo arrasó todo en un suspiro. Sin piedad, caprichosamente. Salvando unos espacios y ensañándose en otros.

Eran las 11 de la noche de ese martes fatídico, cuando subí a Montepino. Necesitaba saber la suerte que corrió mi casa, mi única casa en treinta años. La caseta de madera del vigilante de la entrada era una antorcha, como una falla en su esplendor máximo. Sin embargo, el humo era tenue y nada peligroso. Llegué hasta mi casa con el resplandor de pequeños incendios de setos y matorrales. ¡La casa estaba intacta! Sin embargo la de mi vecino ardía por completo.

El viento se llevó las llamas y el humo tan rápido como los trajo. No tenía sentido permanecer más tiempo allí y desanduve el camino hasta mi coche aparcado en el restaurante Imperio II, en la entrada. En ese instante bajaban desde Barx dos camiones de bomberos de la UME y, delante, un coche todoterreno con el jefe. Pararon al verme, por auxiliarme. No sabían de la existencia de Montepino. Accedí a entrar con su coche. Subí con él. Ascendimos hasta lo más alto de la urbanización para visualizarla en su conjunto. Llamó por radio a sus dos camiones y entraron para sofocar lo que el fuego seguía devorando. Desde aquí les doy las gracias en nombre de todos mis vecinos. Los únicos bomberos que recibió Montepino.

Sé que provenían de Requena y este bombero, aunque no sé su nombre, sí me dijo que era de Tarazona de la Mancha. ¡Qué buen vasallo si tuviera buen coordinador! ¡Ojalá los responsables sean juzgados!

Joven Diana, amparar con tu presencia a desdichados que vieron arder su casa, que no tienen consuelo posible, solo rabia, sin poder dar explicaciones, solo condolencias, denota mucha entereza. Sé que lloraste con algún vecino, y su dolor era tu dolor. Gajes del oficio. Eres la alcaldesa, la autoridad máxima de una ciudad.

En estos momentos, los de hacer inventario de los daños, construir lo destruido, limpiar y seguir viviendo con normalidad, te pediría reciprocidad. ¡Quid pro quo!, Diana. Cuando llegaste a la alcaldía nos pediste y aplicaste un aumento del IBI superior al 24% para salvar a la ciudad de la bancarrota -tal fue el despilfarro de tus predecesores-. Todos contribuimos, estoicamente -no recuerdo ningún reproche-. Era nuestra ciudad.

Mi casa paga aproximadamente 1.900 euros de IBI, Impuesto de Patrimonio aparte. Si esta cantidad fuera el promedio de cada propiedad, entre Montepino, Montesol, Las Cumbres, etc. Más de doscientas casas, hogares, familias, están pagando... ¡No hago la cuenta! La mitad ya ha sido pagada.

Quiero pedirte -¡rogarte!- en nombre de todos mis vecinos y del resto de las urbanizaciones, por más suerte o desgracia que sufrieran, como jefa de nuestro ayuntamiento, con autoridad suficiente -demostrada- para acrecentar o disminuir el impuesto de bienes inmuebles, que mientras no veamos resplandor en nuestras casas, el verdor de nuestros pinos, la salvaguarda de nuestros montes... reduzcas este impuesto en un 70, un 50. Es la solución más equitativa que se puede hacer, quiero pensar. No es una petición caprichosa o absurda. Tampoco es una subvención. Mi casa podría, por su valor, merecer tal IBI. ¡Ahora ya no!

Nuestras casas, con sus jardines y su entorno, han perdido su valor en una «bufà de vent». ¿En qué porcentaje? Solo el mercado lo dirá.

Si encima se han quemado, en su totalidad o en una parte tal vez, el valor de reposición no compensará el esfuerzo ni el gasto de acometerlo. Irónicamente, el Catastro no entiende de catástrofes.

Por eso recurro a ti. Porque puedes entender nuestras razones, porque vives entre nosotros y con nosotros. Eres la única que puede ayudarnos. Con tu fuerza y la de tu pueblo.

He oído de la interposición de una demanda penal y que paguen los culpables. ¿Para qué?, no perdamos el tiempo.

Nuestros montes se queman. Las lluvias, frecuentes a final de verano, ya no llegan. El monte reseco y sin protección es un barril de pólvora. 3.600 hectáreas quemadas que, por mi edad, jamás veré tal cual las vi.

¿Es que no hay nadie a quien le importe lo que le pasa a nuestros montes?, ¿ni siquiera a los más cercanos, a los que vemos cada día y nos rodean con su verdor? ¿No existe una Organización No Gubernamental «ociosa», para cuidarlos? ¡Pero cuidarlos de verdad!

No necesito que me mires a los ojos. Confío en ti. Mucho más que en un gobierno ocupado en otras urgencias.

Con todos mis respetos.