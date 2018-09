¿Las familias se preparan ante la situación de que no apareciesen todos los cuerpos?

Siempre les digo que no pierdan la esperanza porque vamos a encontrarlos, pero los familiares tenemos que estar preparados por si en la fosa 112 no aparecen los cien cuerpos. Si no aparecen aquí, por las fechas pensamos que podrían estar en la siguiente. Lo principal es encontrar los cien cuerpos, pero está todo en el aire.

Si esto ocurriese, ¿qué tendrían que hacer?

Es un proceso complicado porque estamos terminando el plazo de la subvención. Presentarán la justificación de los trabajos en la fecha límite, por lo que no daría tiempo si no se encuentran en esta fosa. No se podría ir a buscarlos a otra porque la ayuda se terminaría y tendríamos que pedir otra y el proceso se alargaría más.

¿Cuánto tiempo se podría alargar?

Nosotros firmamos la subvención el invierno pasado. La última subvención que pedimos aún no ha salido. La diputación tarda cuatro o cinco meses en resolver la ayuda y, una vez se otorga, hay muchas fosas para exhumar. En la próxima se ha pedido la 127 y la 115. Si dan las subvenciones, después se alarga mucho porque hay muchas fosas. Estamos hablando de más de un año para volver a retomar los trabajos.

¿Por qué se ha tardado tanto en empezar la exhumación?

Eso mismo nos preguntamos nosotros. En un país democrático y, después de cuarenta años de la muerte del dictador, esto tendría que haberse iniciado antes. De todas formas, a nivel estatal, por ahora, no tenemos ninguna ayuda. El Gobierno autonómico es el que está poniendo el dinero para que se lleve a cabo. No sé si habrá cambios con este nuevo gobierno.

A nivel internacional, ¿habéis recibido algún apoyo?

Está previsto que en septiembre u octubre una comisión de represaliados de Paterna vayamos al Parlamento Europeo y expongamos todo lo que está ocurriendo para demostrar que la justicia internacional está a favor nuestro y nos apoya. Aquí en España no tenemos mucho recorrido a nivel judicial y, por eso, queremos acudir a leyes internacionales. El Parlamento Europeo y la ONU están dispuestos a ayudarnos a coste cero porque el proceso ya está iniciado. Lo que estamos viviendo ahora era impensable hace años y nos da un poco de esperanza porque podemos conseguir que la ley cambie en un futuro.