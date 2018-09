González: «Si no quisiera que Projecte estuviera en el gobierno les retiraría todas las competencias»

El alcalde de Oliva, David González, de Compromís, respondió ayer al concejal de Projecte Ciutadans d'Oliva, Blai Peiró, a propósito de la reunión que mantuvo el miércoles en el ayuntamiento con los concejales del gobierno cuatripartito, para abordar cómo iba a funcionar tras la retirada de competencias a los ediles Blai Peiró y Gabriel Oltra, ambos de Projecte Ciutadans.

En primer lugar, el alcalde recordó que la reunión no era para explicar su decisión de retirar delegaciones a Peiró y Oltra, «y así lo expuse en la convocatoria previa, porque los motivos ya los hice públicos en su día».

Como ya informó este periódico, un decreto de Alcaldía, en vigor desde el pasado día 23, dejó sin las funciones de Deportes y Polígonos Industriales a Peiró, aunque este mantenía Planeamiento Urbanístico, mientras que Oltra se quedaba sin las competencias de Limpieza Viaria. El alcalde justificó la medida en la «mala gestión» en sus respectivas áreas, si bien en el fondo de la polémica están las discrepancias por la no aprobación del presupuesto de 2018, ya que Projecte Ciutadans Oliva todavía no ha asegurado su voto a favor en el pleno.

«Si no quisiera que Projecte estuviera en el gobierno les hubiera retirado todas las competencias a los cuatro concejales, pero no ha sido así», matizó González, para añadir que es Projecte «el que no tiene ninguna intención de seguir al no pronunciarse sobre los presupuestos tras haber estado negociándolos durante seis meses».

En segundo lugar, el alcalde señala que en esa reunión preguntó a Oltra y a Peiró si querían mantener su sueldo íntegro, «a lo que me contestaron que lo decidiera yo». Además, ofreció a Projecte seguir presidiendo dos comisiones informativas, pero avanzó que él ya ha convocado la de Ordenación del Territorio, asumiendo las anteriores atribuciones de Peiró, «porque hay cuestiones importantísimas que no pueden esperar». González también informó que a partir de ahora celebrará una reunión semanal de coordinación con todos los concejales de gobierno.

El alcalde también les informó que la retirada de competencias obliga al relevo en determinados órganos, como el Consorcio de Residuos o la Mancomunitat. Según el González, los ediles de Projecte no aclararon su postura sobre esos cambios «y se limitaron a decir que ya me responderían».

Compromís continúa explorando con los partidos de la oposición (PP y PSPV-PSOE) las opciones que hay para aprobar el presupuesto municipal de 2018.