La batalla contra los lazos amarillos emprendida por Cs se parece mucho a la idea de vaciar el mar con una cuchara o, como dice Catulo, a la de «contar los infinitos granos de arena libia». Un objetivo condenado al fracaso y a producir los efectos perversos que suelen seguir a las decisiones más desafortunadas. Las declaraciones de la fiscal general del Estado sobre la exhibición pública de los lazos (es legal colocarlos en ciertos lugares públicos no oficiales pero también lo es quitarlos) sitúan la cuestión en un punto equidistante pero débil porque la combinación aparentemente ponderada de ambos derechos –a poner y a quitar lazos– lesiona el fundamental a la libertad de expresión. Frente a ese derecho superior se presenta en el mismo plano de igualdad su versión negativa, en la idea de que la democracia se construye sobre tensiones ideológicas opuestas e igualmente respetables. Pero no es así, aunque pueda parecerlo en un país donde hasta los franquistas invocan rumbosamente sus derechos constitucionales. No es lo mismo ejercer el derecho a expresarse libre y pacíficamente colocando en lugares públicos lazos amarillos que oponerse reactivamente a ese derecho sin otra intención que liquidarlo porque ciertas ideas, como quienes las exponen, a algunos les resultan ofensivas o insoportables. ¿Cómo puede el partido que se vende como el adalid de la «regeneración democrática» intentar crear identidades cívicas embistiendo contra derechos fundamentales? Puede, y curiosamente esta semana han aparecido las primeras brigadas nocturnas de destrozones enmascarados dispuestos a liberar a Catalunya del pensamiento único.

El lazo amarillo expresa el rechazo a las resoluciones judiciales que aún mantienen preventivamente en la cárcel a políticos y ciudadanos catalanes y, se comparta o no, es una opinión no violenta, legal, defendida por muchas personas a quienes los destrozones les reprochan, sencillamente, que las manifiesten.

No es necesario ser ni independentista, ni apoyar las políticas del Govern o haber votado a los partidos que lo forman para oponerse a que ciudadanos y políticos catalanes sigan preventivamente entre rejas. No solo porque para varios prestigiosos constitucionalistas la situación de los presos es jurídicamente cuestionable (lo que no excluye otras responsabilidades legales) sino porque pensar que la cárcel puede ser algo vagamente parecido a la solución de un problema de naturaleza política no se lo creen ni los maniacos del 155. En realidad, la truculenta narrativa centralista se ha hundido por su propio peso frente al escrutinio de un par de países serios, y el exilio de Puigdemont, Gabriel y Rovira, no ha hecho más que reforzar la internacionalización del «caso» catalán convertido ya el «caso» español, porque ¿qué otro país europeo soporta a políticos en el exilio, elegidos en las urnas, o les encarcela como a peligrosos delincuentes?

Durante nueve meses se nos ha adoctrinado en la ficción de que los políticos encarcelados eran «golpistas», como Tejero, e incluso en El País apareció una portada inolvidable estableciendo las comparaciones de rigor entre el rey emérito y su heredero: uno detuvo el 23-F, y el otro, el golpe catalán. El destino natural de los rebeldes debía ser, pues, la cárcel. Pero la tesis del golpe es ridícula, como la que mantienen las lumbreras que hablan de un «golpe posmoderno», como si fuese posible que el gobierno de una autonomía desarmada pudiera escindirse de un Estado que, como ya demostró el día del Referéndum, administra la violencia legal y la emplea contra ciudadanos indefensos incluso sin necesidad de hacerlo.

La proclamación de la República Catalana fue algo más simple: el resultado de una década de antipolítica, un episodio testimonial, semirromántico, como el propio referéndum en el que se apoyaba. Eso no le resta importancia, ni exime de responsabilidades a los promotores de la Declaración Unilateral de Independencia que, como ellos mismos sabían, era tan irrealizable como teatral y tramposa. Pero despachar ese episodio simbólico y no violento calificándolo de «golpe de Estado» es un exceso que tampoco ha pasado el corte europeo.

Lo asombroso es que, con todos esos datos a nuestro alcance sigamos comportándonos mayoritariamente como los tres monos sabios chinos, creyendo que tapándonos los ojos, los oídos y la boca, fortalecemos el sistema mientras limitamos derechos elementales. Si aspiramos a alcanzar la sabiduría de los monos, ese camino es el correcto. Pero si aspiramos a algo más que a rascarnos los sobacos deberíamos recordar que la única manera de acabar con los lazos amarillos es sacar a los presos de donde nunca debieron haber entrado y empezar a hacer política.