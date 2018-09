ÉL ES ASÍ, QUé LE vamos a hacer

Unos dicen que se utiliza normalmente para expresar algún problema o inconveniente con algún tipo de estamento o autoridad, ya sea Gubernamental, Militar o Eclesiástica. Otros, atribuyen el origen de dicha expresión a un pasaje «Del Quijote». Me refiero a la vieja frase «con la iglesia hemos topado».

La iglesia Católica viene arrastrando desde hace ya muchas décadas, una acusada crisis a nivel mundial. Los gravísimos escándalos de EE UU y en la ultra católica Irlanda, destapados con una virulencia descomunal, están minando a pasos agigantados la milenaria religión católica y a sus cientos de millones de fieles repartidos por todo el mundo. El obispo de Roma, el papa Francisco, se pasa las veinticuatro horas del día pidiendo perdón por las atrocidades causadas por muchos clérigos de su iglesia. No hay día que no se destape algún que otro escándalo relacionado con la misma. El último, la rebelión por el caso del cardenal McCarrick, del exnuncio de Washington, Carlo Maria Viganò, y de cuatro cardenales más que piden la dimisión papal de Jorge Mario Bergoglio. Normal que exista una honda preocupación social al respecto.

Tiempo antes que la Constitución española de 1978 estableciese la aconfesionalidad del Estado, la Iglesia en España ya venía arrastrando una crisis galopante y más aún desde que, al menos en teoría, los gobiernos de turno se fueran alejando de ella. Los católicos siguen creyendo en Dios, la duda la tienen con muchos de sus representantes de aquí en la tierra.

Ver los templos vacíos, y también los seminarios, son dos palpables pruebas de que algo no se está haciendo bien en esa organización religiosa. Al margen de los escándalos ya comentados, muchos de sus problemas han venido gestándose por algunos Arzobispos y Obispos no muy flexibles, que han pululado y pululan por nuestro país.

La zona de la Safor-Albaida-Comtat está bien servida en cuanto a religiosos testarudos. Están en todo su derecho de serlo, les avala la libertad de expresión, ¡faltaría más! El más polémico, el actual Obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla natural de Cocentaina. Le sigue el albaidense Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza hasta el año 2014, o el ya fallecido José Gea Escolano, Obispo de Mondoñedo-Ferrol, natural de Real de Gandia. Sin olvidar al actual Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares Llovera, éste nacido en Utiel.

En Gandia, y como alumno aventajado de los nombrados más arriba, tenemos al revoltoso Abad de la Colegiata, Ángel Saneugenio, natural de Ròtova. Este sacerdote tiene un don especial para meterse en todo tipo de lodazales. Él es así, qué le vamos hacer? Pero por lo que representa debería cambiar. Lleva trece años en Gandia y ha tenido problemas con todo el mundo: Ayuntamiento, Falleros, Semana Santa y otros importantes colectivos de la ciudad. De los últimos, tres sobresalen por polémicos y mediáticos. Su artículo en la revista Passio sobre el «adoctrinamiento» en la escuela, el veto y la ausencia en la importante Misa d'Infants de los falleros y las obras de reforma de la Colegiata.

Hasta ahí, todo puede ocurrir por su carácter poco humilde y su forma de interpretar las cosas. Eso podría ser hasta humano. Lo que no es humano fue la lamentable actitud que este controvertido sacerdote tuvo con dos de las familias más queridas de Gandia. Lo hizo en la Colegiata y durante la homilía por el fallecimiento de una persona muy allegada a las mismas y con una trayectoria católica fuera de toda duda. El responso por la difunta fue tan sonrojante que algunos de los presentes salieron de la iglesia avergonzados. Otros, la mayoría, y por respeto a la familia, cosa que no tuvo el sacerdote, se quedaron, no sin antes morderse la lengua. Lo que tendría que haber hecho el Abad en algún pasaje hiriente de su sermón. El susurro de indignación de los asistentes fue impresionante.

Las homilías y más en casos trágicos como ese, tienen que ser de respeto infinito hacia la persona difunta y de apoyo a sus familiares. Bastante dolor tienen y tendrán toda la vida para que alguien les riña y encima desde un sagrado altar. Pero? él es así, qué le vamos hacer.