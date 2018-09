«Sentí tristeza cuando empezó la exhumación porque me hubiese gustado que lo viviese mi padre»

Gómez, una vecina de Tavernes de la Valldigna, lleva varios años luchando porque se inicien los trabajos de exhumación de los cien represaliados que se encuentran en la fosa 112 de Paterna, donde se encuentra su abuelo, Vicente Gómez, alcalde de Tavernes que fue fusilado tras la guerra, durante el franquismo. El proceso empezó el pasado 20 de agosto.

Carmen Gómez Sales es presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa Común 112 y nieta del alcalde republicano de Tavernes de la Valldigna, Vicente Gómez, que fue fusilado y enterrado en este lugar.

El pasado 20 de agosto empezó el proceso de exhumación de la fosa 112, ¿cómo empieza todo este proceso?

Hace muchos años que pensábamos en esto, pero no teníamos ninguna subvención, por lo que no podíamos, ya que es un proceso muy costoso. La diputada de Memoria Histórica, Rosa Pérez, vino a Tavernes a hacer una charla y nos animó a pedir la ayuda. La Diputació de València es la que se está haciendo cargo de este proceso porque el gobierno central no nos da ayudas. No estábamos constituidos como asociación, por lo que no podíamos pedir la subvención, pero el ayuntamiento de Tavernes se hizo cargo. La primera vez nos denegaron la ayuda pero lo volvimos a intentar. Este proceso se ha dividido en dos fases. El primero se basa en la excavación y la exhumación que se está llevando a cabo ahora y la segunda se centra en los estudios antropológicos y genéticos, pero esta todavía no está resuelta.

Una vez obtenida la subvención, ¿cuál fue el siguiente paso?

Empezamos a buscar familias gracias a los arqueólogos y antropólogos que están trabajando en Paterna. Ahora hay localizadas 42 familias. En este ejercicio se han exhumado la fosa 42 y 94 y la última intervención es la 112. Los trabajos tienen que terminar antes del 27 de octubre, que termina el plazo de la subvención.

Cuando contacta con el resto de familias, ¿cuál es su primera reacción?

Son historias impresionantes porque te das cuenta que todos tienen elementos en común, por ejemplo en el contenido de las cartas de despedida.

¿Qué contenían esas cartas?

Había un chico joven, que me llamó mucho la atención porque decía que iban a juzgarlo delante de un tribunal, pero el tribunal de su conciencia era él y, aunque lo condenaran a muerte, su conciencia le decía que era inocente y pedía que no hiciesen caso de lo que le iban a hacer. La mayoría de las cartas piden perdón para los asesinos porque no sabían qué iban a hacer. Muchas piden que averigüemos quiénes son los causantes de nuestra muerte y los perdonemos como hicieron ellos. Me extraña que personas que iban a morir pensaran eso. Ellos estaban tranquilos porque iban a morir con la conciencia muy tranquila, ya que son inocentes de los hechos que se les imputan.

La segunda parte del proceso todavía no está subvencionada, ¿qué ocurriría si se deniega la ayuda?

En el caso de que lo denegaran en este convocatoria, tendríamos que esperar a la subvención de enero. En nuestra fosa, una vez exhumados los cadáveres, se deben llevar a Madrid para hacerle los estudios. Rosa Pérez me explicó que nos la darían en enero, pero lo importante es que nos la den antes de elecciones. Entendemos que no vamos a tener ningún problema porque es una fosa que ya está iniciada y se debe terminar.

¿Cómo es el momento en el que empiezan los trabajos el 20 de agosto?

Nuestra generación, que somos los nietos, teníamos un sentimiento de alegría a pie de fosa porque al final podemos recuperar los cuerpos de nuestros antepasados. Pero también sentíamos pena porque pensábamos que esto lo hubiesen tenido que vivir sus hijos y las mujeres que tanto sufrieron. En nuestra fosa tenemos muchos hijos. Los arqueólogos nos dicen que es extraño que todavía vivan diez hijos de las 42 familias. Estas personas son las que vivieron en primera persona todo lo que ocurrió después de la guerra. Hay testimonios impresionantes y muy emotivos, ya que son personas que sufrieron mucho.

¿Recuerda algún testimonio?

Hay unas hermanas que me explicaban que su madre guardaba un traje del padre porque decía que alguna vez lo iban a recuperar. Es gratificante ver que estamos encontrando familias y todas tienen la misma historia en común y el sufrimiento que vivieron.

Su abuelo fue alcalde republicano de Tavernes, ¿qué le han contado de él?

En mi casa se hablaba poco y esto ocurre en todas las familias. Tenían mucho miedo y el miedo les paralizó. En mi casa contaban muy poco y muchas familias optaban por callar. Mi padre tenía 14 años y una hermana de siete. La hermana hablaba más. Ellos sufrieron mucho. Mi abuelo era muy buena persona y fue condenado a muerte por «adhesión a la rebelión». Era un juicio que no tenía ninguna garantía procesal, con militares. En el caso de mi abuelo, lo juzgaron a él solo, pero había juicios en los que había diez personas condenadas por lo mismo. Fue muy lamentable. En Paterna hay 2.238 represaliados y en la 112 se esperan cien. En el caso de mi abuelo siempre hemos tenido el reconocimiento del pueblo, era muy buena persona y comprometida en el bienestar social y la cultura. Siempre me he sentido muy querida. Él hubiese querido hacer más y no pudo. Mi abuela pedía a la gente a la que mi abuelo había ayudado que lo ayudasen a él, pero no podían hacer nada porque era una persona que molestaba al régimen por su cultura y carisma. Cuando los detenían, se los llevaban a Sueca, donde estaba el partido judicial y allí hacían el juicio y, posteriormente, iba a València.

¿Cómo era el momento de la muerte?

Los llevaban al paredón de Paterna y allí los fusilaban y los tiraban a la fosa. Las fosas eran muy pequeñas. En la 112 se esperan cien personas, pero en la de al lado ya están a seis metros de profundidad y continúan saliendo represaliados. Los arqueólogos nos dicen que en esta fosa se irán a la misma profundidad. Cuando las veo me pregunto cómo excavan sin maquinaria.

Personalmente, ¿cómo vive el momento en el que le comunican que empiezan los trabajos de exhumación?

Con mucha alegría, porque este tema siempre ha estado presente en la familia y siempre lo hemos recordado. Cuando recibí la noticia sentí que era algo que estaba pendiente en la familia, pero también sentí tristeza cuando empezó la exhumación porque me hubiese gustado que lo viviese mi padre. Mi tía sufrió mucho y se sentían discriminados, por lo que sería muy gratificante.

¿Qué han encontrado en las otras fosas?

Cada fosa es una sorpresa porque en la fosa 94 se esperaba sacar a 67 represaliados y solo hay unos 30. Tenía que haber dos bolsas, pero se calcula que solo había una y ahora hay que ver dónde está la otra. Por las fechas, pensamos que debe estar en la 96 que fue la siguiente fecha donde fusilaron. Tenemos la esperanza de que vamos a encontrarlos, pero no sabemos qué va a pasar. Los familiares siempre han dicho que a los que mataron el 30 de noviembre y el 9 de diciembre deben estar ahí, por lo que esperamos que puedan salir los cien pero es una incógnita.

Una vez se exhuman los cuerpos, ¿qué ocurre?

Los cuerpos van al Instituto Anatómico Forense de Madrid, donde se hacen los estudio. Todos tienen en el cráneo el tiro de gracia y, con ello, estudian la causa de la muerte. Los arqueólogos nos tomaron las muestras de ADN a los familiares más directos. Ese proceso se alarga un año y medio o dos. En algunos casos está siendo más complicado.

Actualmente, ¿cómo se encuentran los trabajos en la fosa?

Han encontrado cuatro cráneos a un metro y medio de profundidad con el tiro de gracia. Hay dos cuerpos que se ven perfectamente. Cuando aparecen con signos de violencia se va al juzgado para denunciarlo, pero los crímenes han prescrito. Los familiares pretendemos que se consideren crímenes de la humanidad porque no prescriben. Pero la ley no nos ampara. Nos hemos reunido para ver si seguimos por la vía penal como han hecho otros familiares, pero tenemos tres días para presentar el recurso. Nos han dicho que no tenemos nada que hacer, pero tiene que ser una decisión mayoritaria, aunque me consta que no seguiremos.