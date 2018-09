Molt més que un simple llibre de festes

Tavernes de la Valldigna ha presentat un any més el Llibre de Festes 2018, una publicació que, més enllà de tractar de les celebracions i la programació festiva, té un caire cultural i social de primer nivell gràcies a la participació de nombroses persones del municipi.

L´acte va estar encapçalat per la regidora de Cultura i Festes, Encar Mifsud, i l´alcalde en funcions, Josep Llàcer. Durant la presentació es van explicar els continguts del llibre, i també es van detallar tots els esdeveniments que tindran lloc al municipi durant els dies en què es celebren les Festes Majors, entre el divendres 7 i el diumenge 16 de setembre.

«Any rere any és un privilegi tindre tota la història del nostre poble en un llibre que conta les vivències, emocions i sentiments viscuts en el passat», va dir la regidora Mifsud. El llibre permet bussejar en la història de Tavernes i conéixer molts aspectes del patrimoni local. La regidora de Cultura i Festes va voler agrair especialment la col·laboració dels ciutadans que han fet possible la confecció del llibre amb els seus articles i fotografies. «És la població qui fa les festes i la història del poble, i per això el llibre té un valor sentimental molt fort», va afegir.

En esta ocasió, l´escriptora i traductora Encarna Sant-Celoni escriu De desfer i de trencar, un homenatge literari als prados de fruites i hortalisses a Tavernes. La cronista oficial de la ciutat, Encarna Sansaloni, aprofundix des d´una vessant més acadèmica en la història dels prados de fruites i hortalisses a Tavernes entre els anys 1908 i 1988. El també el cronista oficial Josep Ciscar apropa als lectors l´esplendorós passat de la «Sociedad Casino de Tabernes de Valldigna». Maria Jesús Linares parla de l´Escola Mixta Borderia, un projecte educatiu que per a poder atendre tota la població estudiantil que vivia en les cases de camp allunyades del nucli del municipi. Joan Meló i Rosa Magraner fan un repàs dels 50 anys que ha complit l´institut Jaume II El Just. Salvador Vercher presenta una panoràmica de l´agricultura de la vall abans de l´extensió del cultiu de taronger.

Vicenta Félix escriu un emotiu homenatge als llauradors que han cultivat les terres de la Valldigna durant generacions i generacions. I Rosa Magraner aborda la tradició musical de Tavernes, un text que també es convertix en un emotiu homenatge a la figura del mestre Eduardo Arnau i altres figures capitals del món de la música a la ciutat.

Els ciutadans que estiguen interessats a recollir un exemplar del llibre ho poden fer en diferents punts del municipi, com l´Ajuntament, l´edifici del Braç Treballador, el pavelló cobert Carlos Pellicer, la Casa de la Cultura i l´Oficina de Turisme de la platja. El llibre també es troba disponible en versió digital per consultar-lo o descarregar-lo.

Actes per a tots els públics

Durant els dies de les festes locals, els ciutadans i visitants podran gaudir de la concentració de música, cultura, esport, gastronomia, tradició i molta diversió. Des d´un ampli ventall de concerts, djs i actuacions musicals fins a l´espectacle del còmic valencià Eugeni Alemany, passant pel concurs de xarangues o el ball de disfresses, actes que concentren a nombrosos ciutadans i a persones vingudes d´altres municipis.