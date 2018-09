la torre del ocio de gandia

l os centros comerciales que han surgido en la periferia de Gandia tienen un valor añadido sobre los comercios de la ciudad por haber sabido unir el negocio con el ocio, dos actividades paralelas que atraen a un gran número de clientes, asegurando su éxito. Si el comercio de la ciudad no consigue ofrecer un ocio selecto y de calidad, nuestros comercios acabarán desapareciendo por no haber unido el ocio con el negocio.

En el año 2002, coincidiendo con el concurso convocado por el Ayuntamiento para remodelar la Plaza del Prado, sugerí esta Torre del Ocio inspirada en el edificio de la PANAM de Nueva York y la base de la Torre Eiffel de París. El 17 de junio presenté el proyecto en la Casa de Cultura Marqués González de Quirós a las asociaciones de comerciantes, periodistas, constructores y promotores. Estuve acompañado por Fernando Mut, Jose Luis Gomar, de Bancaja, el notario Rafael Gómez Ferrer, Salvador Micó, de la Asociación de Empresarios, y el escultor Nasio Bayarri. Todos dieron su opinión sobre la viabilidad y ventajas que aquella Torre del Ocio supondría para el comercio de la ciudad.

Hubo opiniones para todos los gustos y he de confesar que algunos asistentes, asombrados por el singular proyecto, pensaron que era una broma, pero esta vez iba en serio. Les recordé que, además del ocio que ya ofrecía Plaza Mayor, el nuevo «Centro Comercial y de Ocio» de La Vital dispondría, aparte de los 11.000 metros cuadrados para locales comerciales, de 9.000 metros cuadrados para el ocio: 4.000 para cines y 5.000 para restaurantes y otras actividades relacionadas con el ocio.

Ante este panorama, expliqué que la Torre del Prado podría ser el complejo de ocio que necesitaban los negocios de Gandia. Un edificio singular, un referente de la ciudad, porque en su cúpula un faro de luz láser sería visible desde 50 kilómetros a la redonda. El edificio tendría 20 plantas de 500 metros cuadrados cada una para albergar cuantas actividades de carácter lúdico, cultural y social se desearan. Una torre sostenida sobre cuatro soportes que comenzarían a elevarse desde la altura de un cuarto piso. Y dejaría la plaza diáfana, respetando la superficie en su totalidad, ya que, de sus 10.000 metros cuadrados, sólo se emplearían 100; 25 para cada uno de los soportes, en cuyo interior se ubicarían dos escaleras mecánicas y dos ascensores que comenzarían en el aparcamiento subterráneo.

En sus 20 plantas podrían ubicarse salas de cine, un pequeño casino, salas de conferencias y exposiciones, boleras, salón de billares, piscina climatizada, pubs, biblioteca, gimnasio, guarderías para niños, sala de conciertos, minigolf, pistas de pádel? En fin, todo cuanto pudiera suponer un ocio selecto y de calidad que, sin duda, redundaría en beneficio de todo el comercio de la ciudad.

Durante quince años este ambicioso proyecto estuvo dormido y olvidado. Pero el pasado año lo mostré a un amigo de Madrid, ingeniero de la empresa HSL, una de las más importantes compañías constructoras de España. Me dijo que como idea le parecía magnífica, pero lo primero que debería hacer era llevarlo a un estudio de arquitectura para que realizaran un verdadero proyecto arquitectónico con todas las de la ley. Me dirigí al estudio Peñín-Arquitectos de Valencia que, tras comprobar su viabilidad, se pusieron manos a la obra. Me explicaron que las paredes de la torre incluirían paneles de hormigón con aislamiento térmico para así reducir el gasto de energía. Este mecanismo daría una temperatura ideal a todas las plantas del edificio. Las aguas residuales de la torre se recogerían en una planta de tratamiento que permitiría su reutilización en las diversas zonas ajardinadas.

No puedo seguir describiendo las bondades técnicas del edificio, pero sí les diré que dada su condición de edificio singular, había que obtener el permiso especial de la Generalitat. Al fin, planos y permisos llegaron a buen puerto y la compañía madrileña adquirió el proyecto. Ahora lo presentarán al Ayuntamiento de Gandia para solicitar el permiso definitivo de obras.

La constructora HSL espera poder comenzar las obras en los primeros meses del próximo año y, según me dicen, a pesar de no haberse publicitado, ya han recibido varias peticiones para las diversas plantas.

Por fin, la utopía y lo que parecía un sueño va a convertirse en realidad. Y como homenaje a la primera empresa de Gandia pensé poner su nombre en lo alto de la cúpula.