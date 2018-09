Los chicles más caros de Gandia

Deténgase un momento y observe el suelo de una calle, de cualquier calle de Gandia. Ese rosario de manchas negras que ve a cada pocos metros, centímetros incluso, no es fruto del desgaste del pavimento, ni de la falta de limpieza de los barrenderos, ni han surgido por generación espontánea. Son chicles, miles de chicles lanzados indiscriminadamente por masticadores incívicos y que, tras pasar unos minutos por sus mandíbulas, se han quedado ahí pegados desde hace vaya usted a saber cuántos años.

Esta fea «afición» de no tirar los chicles en las papeleras no es exclusiva de Gandia, afecta a otras muchas ciudades españolas, de hecho los turistas japoneses son los que más se sorprenden al ver las calles moteadas. Pero en la capital de la Safor ya se ha convertido en un problema de primer orden porque buena parte de su entramado urbano, como el centro histórico, tiene un pavimento de color claro, donde más se nota el desagradable impacto de las gomas de mascar. No es la mejor tarjeta de presentación.

El ayuntamiento repasa sobre todo las calles del centro, el escaparate de la ciudad. Y si en la entrada del Palau Ducal apenas hay chicles no es porque de repente los transeúntes se hayan vuelto ambientalistas, sino porque se quitan hasta cuatro veces al año, al tratarse del principal monumento turístico de la ciudad.

El problema es incluso más grave que el de los excrementos de los perros, un aspecto que ha ido a menos porque la población está más concienciada, al contrario que el lanzamiento de chicles.

El sistema que usa la contrata de Gandia para retirar los chicles es una hidrolimpiadora, una máquina instalada en una furgoneta y que dispara agua caliente a alta presión. Así, apuntando con una manguera, el operario tarda unos 40 segundos en hacer desaparecer un solo chicle. No se usan detergentes corrosivos, para evitar que pasen al alcantarillado.

Otra manera, que no se aplica en la ciudad, es con una máquina que los congela y retira los restos. Antes de que aparecieran estas máquinas se quitaban con una rasqueta, con el esfuerzo físico que comportaba para el operario. En el resto de las calles el ayuntamiento prácticamente ha tirado la toalla. Son puntos sensibles los accesos o las inmediaciones de lugares donde la gente suele esperar en la calle, como el propio ayuntamiento, oficinas, centros de salud, autoescuelas y locutorios, además de parques y zonas infantiles. Otros focos problemáticos son los quioscos donde los venden, porque muchos consumidores antes de comprar nuevos tiran el chicle que llevan en ese momento en la boca.

El paseo marítimo está lleno de chicles. Por si fuera poco en verano, con las altas temperaturas, el chicle se derrite, los peatones se lo llevan en la suela del zapato a otro punto de la calle y las dichosas manchas se expanden más.

Los chicles no sólo afectan al pavimento, también al mobiliario urbano, como los bancos. Incluso acaban enganchados al suelo protector de los columpios y allí es imposible limpiarlos. En alguna ocasión se ha tenido que tirar a la basura una de esas gomas de caucho llena de chicles, que no son precisamente baratas, a pesar de no estar deteriorada.

Ante todo es un problema de educación. Y quienes los tiran no son sólo niños. Hay quienes aunque vean una papelera cercana ni siquiera se molestan en depositarlos dentro, como demuestran las numerosas manchas negras que hay alrededor de las mismas.

La mejor manera de deshacerse de un chicle es envolviéndolos en un trozo de papel o de una servilleta antes de tirarlo. Este simple gesto sería de gran ayuda para los equipos de limpieza.

«Por mucho que se limpie la presencia de las manchas negras de los chicles da la sensación de una calle sucia», apuntan, desesperados, los técnicos municipales. Lo corrobora el concejal de Servicios Básicos y Calidad Urbana, Miguel Ángel Picornell: «La ciudadanía debe ser la primera en tomar conciencia de que el coste de esta limpieza sale de su bolsillo, si ensuciamos menos, tendremos que limpiar menos y ahorraremos un dinero que es de todos».

El edil considera que apostar por la vía sancionadora «no es la solución». Su departamento ultima una campaña de comunicación que incidirá precisamente en los chicles y la necesidad de tener limpias las aceras.

Respecto a los portales de los edificios, ya hay una ordenanza que obliga a ello. El Reglamento del Servicio del Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de Gandia, aprobado por el pleno el 5 de octubre del año 2000, determina que la limpieza de las aceras, en un ancho mínimo de dos metros y en una longitud que corresponda a la fachada de los edificios, tanto públicos como privados, «irá a cargo de los titulares de los edificios, empleados de fincas urbanas o del personal designado por la propiedad del inmueble».

Esta normativa municipal, en el fondo, recoge una costumbre de toda la vida, más visible en los pueblos al haber más plantas bajas, y es la de tener impoluto el portal de cada vecino. Y en esa limpieza también debería contemplarse retirar las manchas de los chicles.