una oportunitat per a Marxuquera i per a gandia

a quest estiu ha estat ple de contrastos, alguns emotius i apassionants, ple de reptes i aventures i d'altres tràgics i tristos, especialment per a algunes famílies que han estat colpejades d'una manera inesperada. Nosaltres veníem de col·laborar en un projecte educatiu i social a Sud-àfrica, amb les sensacions a flor de pell, quan de sobte, en tan sols uns dies, ens va sorprendre l'incendi, fins ara, més gran que he viscut personalment en la nostra terra. Tots coneixem la història. Ja s'han pronunciat polítics, experts i tota la gent que ho ha considerat oportú. A mi m'agradaria parlar en nom d'un moviment espontani que ha sorgit arran d'aquest trist accident natural en la nostra comunitat.

Fa unes setmanes, gràcies a l'empeny d' Emilio Pérez, president de l'Associació de veïns de l'Ermita i d'altres persones, les associacions i urbanitzacions registrades al municipi de Gandia, tant de Marxuquera Baixa com Alta, ens vam reunir al Centre Social de l'Ermita per decidir si empreníem una acció conjunta per reivindicar una atenció més propera al nostre entorn i barriada. No va ser fàcil, però tots vam estar d'acord en demanar un tractament més intens després dels esdeveniments viscuts per resoldre tant problemes presents com de futur. A la fi vam ser huit associacions les que d'una manera unànime i conjunta firmàrem un document per entregar-lo al consistori de Gandia, on tots els grups polítics, tant de govern com d'oposició, s'assabentaren de les nostres inquietuds.

El següent pas va consistir en la convocatòria d'una reunió per part de l'alcaldessa, Diana Morant, Facund Puig, en representació de la vicealcaldessa, Lorena Milvaques, i el tinent d'alcalde José Manuel Prieto, amb les associacions signants del document. En nom de les associacions assistírem una representació coral formada per cinc persones. Anàrem a escoltar i a que ens escoltaren i el resultat fou satisfactori en línies generals. La reunió fou intensa però sempre en un to cordial i respectuós. Les nostres peticions són públiques des del moment que foren registrades a l'Ajuntament. Presentàrem tres punts: l'estudi de l'encaix del territori en alguna figura jurídica i administrativa adient, la millora dels serveis en igualtat de condicions a la resta de la ciutat i la petició que el mateix Ajuntament instara a les diferents administracions per implementar polítiques d'ajuda per als afectats per l'incendi i de conservació i prevenció del terme.

No volem fer, dient això, cap retret a ningú, cap crítica fora de lloc o menyspreu als nostres polítics, sols volem reivindicar una atenció més justa i igualitària i una mirada cap a un dels pulmons naturals de la nostra ciutat. En aquesta mateixa línia una altra petició que no hem d'oblidar on s'integraven els tres punts esmentats anteriorment era la celebració d'un plenari extraordinari i monogràfic al Centre Social de l'Ermita, a Marxuquera Alta. Aquesta possibilitat està estudiant-se per part de la secretaria de l'alcaldia.

Hi ha gent que pensa que açò sols quedarà en un fet simbòlic, la celebració d'un plenari, i que a l'hora de la veritat tot hi romandrà igual. Sols dir que això no és del tot correcte. Com a possibilitat sempre existirà, és cert, però tots els que ens dediquem a l'ensenyament sabem de la importància dels gestos, de la força de l'exemple i del bon ambient a l'hora de treballar millor i aquest gest de proximitat, el plenari, hi serà clau.

De moment sols podem dir que el full de ruta està en marxa: esperem la coordinació informativa centralitzada en una persona que es puga traslladar periòdicament a Marxuquera, tenim el compromís per part de tot el govern i de l'alcaldessa en particular d'assumir totes les nostres peticions, hem rebut amb alegria les mesures aprovades pel Consell Valencià i ja estem comprovant moviments en el territori més afectat. D'acord amb açò a través de la junta de districte i de les comissions tècniques que es puguen formar anirem veient com es desenvolupa aquest procés.

Sabem que tot moviment social, i aquest no deixa de ser-ho, acabarà desapareixent. El més important són les idees que han sorgit d'ell i que les podem discutir entre tots, com ha passat en tota la història dels moviments socials. Si pensem en positiu i ens creiem que és possible aconseguir fets que milloren el nostre espai i la nostra convivència, eixe capital, quan el moviment desaparega, no desapareixerà. D'acord amb Manuel Castells, el més complicat és passar de la poesia del moviment a la realitat, a les institucions. Per aquest motiu, una vegada es canalitze l'actuació política, nosaltres haurem de fer un pas enrere i deixar que les coses es normalitzen.

Tot plegat, hem aconseguit entre tots dur una veu conjunta i rebaixar el to per facilitar la comunicació i l'enteniment. Si som ferms, des del respecte, en exigir un tractament, no major, però sí igual a la resta de Gandia, aconseguirem molt, perquè no hem d'oblidar que el bé de Marxuquera és el bé de Gandia. Gràcies.