problemas de memoria

tenemos un serio problema con el pasado. Con el reciente y con el lejano, con el consenso sobre la verdad y con el control de los hechos. Independientemente de su importancia, ya apenas logramos retenerlos e identificarlos: nos parecen fugaces, condenados al olvido inmediato o a la irrelevancia. Ni siquiera se espera ya que el historiador o el experto acudan a poner orden, sine ira et studio, en esos episodios que ya no se acumulan como un universo a explorar sino que, simplemente, aparecen para borrarse rápidamente de la memoria en un eterno presente solo consciente de sí mismo. Después de todo hemos invertido décadas asumiendo que las humanidades eran una carga demasiado pesada para el ligero espíritu de los tiempos, y desde luego ya no pueden competir con las televisiones de Berlusconi, los tuits de Trump, los másteres ejemplares de Casado, la integridad de Rajoy, la visión del mundo de Salvini o el regeneracionismo selectivo de Rivera.

En ese escenario de cambios cada vez más veloces han eclosionado fenómenos largamente incubados como la «posverdad», y ya resulta imposible mantener, respecto a los hechos, la confianza que, hace un siglo, Clemenceau depositaba en ellos cuando, al ser interrogado por las causas de la Primera Guerra Mundial, contestó que, por muy lejos que fuesen las interpretaciones en el futuro, nadie llegaría nunca al punto de poner en duda que Alemania invadió Bélgica.

Ahora que por fin hemos llegado al futuro, las cosas no parecen estar tan claras porque, para empezar, ¿qué significan hoy los hechos cuando, en manos adecuadas, pueden esfumarse sin dejar huella, convirtiendo los trucos propagandísticos de Stalin o las técnicas persuasivas de Goebbels un tierno juego de niños? Los hechos se han desinflado tanto y con tal grado de consenso o resignación que la levedad anunciada por Italo Calvino como un fenómeno narrativo del siglo XXI ha saltado de la teoría literaria a la teología política como el gran arte de nuestro tiempo. Nunca se había visto nada igual, tantos patriotas encadenando embustes a toda pastilla, flotando sobre la historia y señalando el rumbo del futuro con mano de hierro. Hasta los franquistas aparecen hoy, sacando pecho, en televisiones presuntamente «de izquierdas», en nombre de la equidistancia informativa.

A destiempo admitieron los promotores de la guerra de Irak que no había armas de destrucción masiva en ese país, pero desde entonces se ha progresado mucho en la administración política de la verdad, y ya nadie volverá a caer en el error de sobrevalorar las pruebas.

Si, como dice el jovencísimo filósofo mexicano Luciano Concheiro, nuestra época se caracteriza, sobre todo, por su aceleración fulminante, ¿por qué la vieja seguridad en las evidencias, a lo Clemenceau, iba a permanecer a salvo de ese vértigo en un mundo en el que las guerras son híbridas, los estados líquidos y las creencias difusas? El progresivo descrédito del pasado ya fue señalado hace veinte años por Claudio Magris, quien, ante el nuevo milenio, advertía de la llegada de un nuevo totalitarismo global que tomaba cuerpo en «ideologías gelatinosas promovidas por el poder de las comunicaciones». Magris estaba anticipando lo que ocurre hoy, y frente a ese nuevo régimen emergente llamaba a defender la memoria histórica, ya entonces en trance de demolición, «sin la cual no cabe ningún sentido de la plenitud y la complejidad de la vida».

La creación de una «Comisión de la verdad» sobre la guerra civil y el franquismo responde al llamamiento civilizador de Magris de salir al rescate de la memoria, y por eso la iniciativa gubernamental ha sido condenada como un proyecto aberrante por los oscurantistas y sus panzerdivisionen mediáticas. Una «Comisión de la verdad» es hoy difícilmente impugnable, y tan posverdad es criticar su inaplazable necesidad como dramatizarla como un peligro nacional o como un caso de sectarismo revanchista tras 40 años de democracia.

Si, como también dijo Magris al recibir el Premio Príncipe de Asturias, «vivimos en una realidad construida en el aire y sin cimientos», deberíamos levantar la voz frente a quienes pretenden apropiarse de la historia para obtener nuevos olvidos y victorias.