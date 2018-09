Mujeres de negro

No se asusten. Este grupo de mujeres que aparece en la foto no son del nuevo gobierno feminista de Pedro Sánchez, ni pertenece a ninguna asociación feminista radical dispuesta a imponernos su política de género. Y, por supuesto, no están esperando La Carroza de Plomo Caliente ( Francisco Nieva, dixit) del orgullo gay para subirse a ella y presumir de su lesbianismo o de cualquier otro tipo de actividad sexual que, desde los tiempos del Kama-Sutra, siempre se han practicado con naturalidad sin hacer alarde de ello.

Es posible que alguien de ustedes descubra en esta fotografía, que tomé a la puerta de la Iglesia del Beato de Gandia en 1957, a su abuela, a su madre e incluso a una tía abuela. Hoy sería muy difícil, casi imposible, repetirla porque apenas quedan mujeres con manto de Virgen Dolorosa, enlutadas de la cabeza a los pies.

Desde los tiempos de la Leyenda Negra, el negro ha sido el color preferido en España. Luce con gran esplendor en las pinturas negras de Goya. Los españoles de antaño llevaban un brazalete negro en la manga de la chaqueta para indicar que estaban de luto. Ahora sigue de moda el color negro en los trajes para cualquier ceremonia social. También tenemos el humor negro del que fue maestro Chumy Chúmez y otros magníficos dibujantes de La Codorniz. Las películas en blanco y negro de las que mi amigo el director de fotografía Luis Cuadrado era un auténtico maestro. Los Angelitos Negros de Machín. La revista Blanco y Negro. El negro que tenía el alma blanca. El beso negro. Y las cabezas-huchas de negritos para pedir la voluntad para las Misiones.

Estamos todavía en la España negra de la violencia de género, y en los cientos de negros que cada día llegan a España, aunque afortunadamente estos vienen con ropas de colores. Ya sería hora que se impusiera el color en el vestuario de los españoles, así de una vez nos quitaríamos el luto que arrastramos desde la Guerra Incivil.

Estas benditas mujeres que aparecen en la foto superaron felizmente el coñazo de la memoria histórica y sonríen felices después de haber asistido a una misa por sus muertos, rojos y azules. Las imagino poco dadas a la lectura, al cine y a la recién nacida televisión. Su único entretenimiento era el serial radiofónico que oían todas las tardes.

En invierno, alrededor de la mesa camilla con brasero de cisco, y en verano, tomando una limonada de Las Dos Palmas, de Roig García y compañía, abanicándose con el ventall y matando moscas con la paleta.

Mientras, sus maridos se entretenían en el trinquete o jugando la partida en el bar, bebiendo Licor Oro, Anís Ferri y Brasiblanc, los tres productos de fama mundial que fabricaba el señor Ferri a la sombra de su molino de viento.

Ellas llevaban el peso de la casa y de toda la familia sobre sus espaldas. Era un tiempo en que no había lavadoras, aspiradoras, lavaplatos y que algunas, esperando al butano, tenían que encender la cocina con carbón dándole aire con el ventall. Además debían tener la casa limpia como una patena, la ropa lavada y planchada, ocuparse de que la comida estuviera a su hora y, antes de dormirse, todavía le preguntaban al marido: Vols res o m'adorm?

Alguien habrá podido ver en estas mujeres a un grupo de beatas, y quizá no le falte razón, porque después de todo el trajín de la casa, encontraban en la iglesia, con olor a cera y a flores, la paz y el sosiego en compañía de las amigas. Además, algún año podían tener la suerte de ser elegidas Clavariesa Mayor de la Virgen y salir en la procesión luciendo su mejor vestido con teja y mantilla, mientras la banda de música no dejaba de tocar y una lluvia de pétalos de rosas caía sobre ella como si fuera la custodia del Corpus Christi. Al fin y al cabo nadie sabe dónde está la felicidad de cada persona.

Mi amiga Adela, «la Perla de Potries», una mujer culta, generosa y admirable como su hija Adriana, ha identificado a una de estas mujeres de la foto. Vivía cerca de su casa y, según decía, el día más feliz de su vida fue cuando le instalaron el butano. La buena mujer acostumbraba a cenar todas las noches frente al televisor y nunca olvidaba decirle al locutor: -Vols sopar? El día que anunciaron la llegada del hombre a la luna, sonrió, miró al grupo de técnicos que se afanaba ante los ordenadores en Cabo Cañaveral y les dijo: -Aviats aneu, hui que no hi ha lluna.

La foto que ilustra este artículo fue portada de la revista norteamericana Life en diciembre de 1958, en un número especial dedicado a España.