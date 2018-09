Ursu, un elefant que mou sensibilitats

p ublicar el primer llibre és com gronxar-se d'un núvol amb les ales de les aus fregant-te els peus, o saltar de cim a cim amb una camallada gegant, o dansar sobre les ones ballant el vals dels dofins. Un fet extraordinari, únic, irrepetible i inoblidable. Estic segura que així ho ha experimentat Joanvi Fornés Donderis, amic, company, amb qui compartisc l'estima per l'educació, la infantesa i la literatura. I, d'una manera especial, estic segura que, acollit per familiars i amistats, es va sentir gronxar des del cel de la Xara, el seu poble natal, el dia de la presentació de la seua primera obra Ursu, l'elefant blanc, publicat per l'editorial saforenca Edicions del Sud en la col·lecció El Baület, i il·lustrat per Àngel Carreras Devís.

Escriure una narració infantil requereix habilitat, coneixements, delicadesa, sensibilitat, arribar al cor de xiquets i xiquetes i dur-los de la mà, mitjançant paraules, a un món on la fantasia i la imaginació els facen viure aventures excepcionals, els desperten el gust per la lectura i els mostren la manera de ser millor.

Joanvi Fornés ha demostrat reunir aquestes qualitats amb el seu elefant blanc, un conte escrit per a criatures de 6 a 9 anys, i també per a criatures de 9 a 109, perquè els bons relats no tenen límit d'edat lectora.

Com en un conte clàssic propi de la tradició oral, les paraules escrites per Joanvi cobren corporeïtat sonora en la veu de Núria, una dona major que a la llum de la xemeneia respon atenta a la demanda de la seua néta Sara i li narra una sorprenent història actual. El relat ens transporta, des de la càlida llar encesa d'un dia d'hivern, al fascinant món de la selva africana, i amb l'afectuosa companyia de xiqueta i àvia emprenem un viatge al món captivador i salvatge que envolta Ursu, un elefant nivi, diferent dels altres pel seu color. La recreació de dos ambients tan dispars, el contrast entre llar i selva és un recurs que ajuda lectors i lectores a identificar-se amb la narradora i l'oient, per a introduir-se en l'aventura del tendre personatge principal, seguir amb el cor en un ai! el transcurs conflictiu de la seua història i emocionar-se amb el desenvolupament final.

Els maltractaments, els assetjaments, els problemes i danys que causa la intolerància, la incomprensió, la no acceptació a la diversitat, el lamentable fet que un grup es deixe arrossegar contra algú per un líder menyspreador, són situacions que sovintegen en la nostra societat i que no sempre trobem la manera idònia d'explicar a la gent menuda, per a prevenir-la abans que apareguen i mostrar-li el comportament correcte quan se n'enfronta.

Aprendre a respectar-se, a ajudar, a donar suport, a practicar la solidaritat, a sentir empatia són valors dels quals està necessitada la convivència. Un bon mitjà per a educar els nostres xiquets i xiquetes són els contes i les històries literàries, que d'una manera subtil, grata, creativa els facen reflexionar sobre els models a rebutjar i els exemples a seguir.

És el cas del llibre Ursu, l'elefant blanc, entretingut en el relat i enriquidor en valors. Com diuen Núria i Sara, àvia i xiqueta del conte, «cal ser part de la solució, mai del problema».

Benvingut, Joanvi Fornés Donderis, al món de la creació literària.