Juan: «Los festivales musicales en Tavernes seguirán, no vamos a dar ni un paso atrás»

«Los festivales están consolidados, seguirán adelante, y vamos a mejorarlos, no vamos da dar ni un paso atrás». Así de contundente se mostró el alcalde de Tavernes e la Valldigna, Jordi Juan, en la reunión celebrada la noche del pasado martes y convocada por la plataforma Per un Tavernes Viu, formada por vecinos de la localidad que dan su apoyo a los eventos musicales que se celebran en la playa en verano, en concreto el Iboga Summer Festival y el Mediterránea Festival. La asociación nace como reacción a otra, la Plataforma Tavernes Playa, creada el pasado mes de agosto por veraneantes que protestan por el excesivo ruido que generan los conciertos a las viviendas próximas al recinto, un terreno a escasos metros del mar.

A la reunión del martes, que tuvo lugar en la Casa de Cultura, asistieron unas 150 personas, y el alcalde tomó la palabra desde la mesa de los organizadores. «Es evidente que el gobierno local, el ayuntamiento y el partido a los que represento están a favor de los festivales», comentó Juan. «Se ha formado una plataforma en contra, pero el ayuntamiento tiene unos servicios jurídicos que van a defendernos», aseguró. «Porque vengan cuatro personas a hacer ruido, a dar guerra, no van a achantarnos, vamos a reivindicarnos». El alcalde agregó que las personas que forman la plataforma contra el ruido «no pueden dirigir las directrices municipales, por lo tanto estad tranquilos», señaló a los asistentes. «Cuando se otorga una licencia es porque se actúa con el principio de buena fe y con buena fe se hacen los informes favorables» de los técnicos municipales «hasta que alguien demuestre lo contrario».

El primer edil, cuya intervención fue interrumpida un par de veces por aplausos de los asistentes, se posicionó de esta forma a favor de la nueva asociación y dio la enhorabuena a los promotores. «Hace falta una organización vecinal en positivo, lo que hace falta es dialogar y mejorar» los festivales, apuntó.

Por su parte, Víctor Donet, uno de los promotores de este colectivo, que no está constituido legalmente, señaló que se trata de «una plataforma apolítica, y que, con independencia del partido que gobierne, «luchamos y lucharemos para que los festivales continúen en Tavernes».

Donet agregó que no quieren «volver a los momentos en que Tavernes era un pueblo sin vida donde los jóvenes y los no tan jóvenes teníamos que buscar el ocio en otras poblaciones, con todo el que esto supone».

Comentó que están a favor de «llegar a un entendimiento con otras plataformas porque estamos realizando una propuesta en positivo, sin ningún tipo de discriminación por ninguna opción» y que están abiertos «a cualquier persona y a cualquier propuesta». «Todas las cosas se pueden mejorar con argumentos, diálogo y buen entendimiento», dijo. «Sabemos que somos mayoría, tenemos argumentos de peso y con fuerza, y si nos unimos podemos ganar», concluyó.

800 firmas de apoyo

Donet confirmó a Levante-EMV que se han recogido 800 firmas de apoyo «en solo tres días», a través de unos impresos distribuidos en algunos bares de la localidad. La plataforma surge, según Donet, «porque este verano, a través de las redes sociales, hubo mucha movilización porque los festivales podrían desaparecer si prosperan las denuncias [por ruido], y nos tenemos que organizar porque ellos están muy bien organizados».