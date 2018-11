«Sería un retroceso decirle a la gente que la izquierda ya no se entiende»

¿Cuál es la huella que deja EUPV en esta legislatura?

Se puede medir en los objetivos del programa, que se han cumplido. Como gobierno, salir del desastre económico en el que estaba Gandia después de Orengo y especialmente de Torró, publicar la auditoría para evidenciar a los responsables, cerrar IPG salvando la vivienda pública y aquellos servicios necesarios que ha asumido el ayuntamiento, remunicipalizar las «escoletes» y el Teatre Serrano, entre otras muchas cosas. Evidentemente, en las dos áreas que gestionamos y que son el ADN de nuestra formación: las políticas sociales y participativas. Hemos concedido más ayudas que nunca, hemos parado desahucios y evitado la pobreza energética. Hemos visibilizado a los colectivos de diferentes orígenes en el Festival Ritmes del Món. En materia participativa, hemos conseguido que la ciudadanía pueda decidir en qué invertir con los primeros Presupuestos Participativos de nuestra historia. También se ha consolidado un centro asociativo público como es el Joan Climent, donde ahora mismo existe una increíble sinergia entre el movimiento multicultural, vecinal y asociativo y en breve iniciaremos las asambleas de barrio, que era el tercer objetivo programático por cumplir. Poner a las personas por delante de cualquier interés era nuestro objetivo y lo estamos consiguiendo.

¿Ha podido aplicar todas las políticas que le hubiera gustado?

Me he sentido cómodo a la hora de exponer las políticas sociales y participativas porque son una cuestión de extrema necesidad y nunca las he planteado desde una posición ideológica. He huido de ese debate y por eso creo que he podido sacar adelante la mayor parte de las propuestas. Pero evidentemente que gobernar con el apoyo de Ciudadanos nos limita y por eso la próxima legislatura tenemos que conseguir salir de esa tesitura y depender de nosotros mismos. Hemos demostrado que somos fuerza de gobierno y que, a pesar del plan de ajuste, se puede dignificar Gandia y trabajar desde el consenso con nuestros vecinos.

Ha ocupado, quizá, una de las concejalías más duras, la de Servicios Sociales, donde ha tenido que atender cada día auténticos dramas sociales. Si vuelve a ser concejal, ¿le gustaría asumir las mismas áreas?

Cuando llegamos al acuerdo de gobierno yo mismo pedí esta concejalía. Yo vengo de los movimientos sociales, de la calle. Y esta concejalía requería de mi esfuerzo al 100% para conseguir los objetivos que ahora ya están consolidados. Lamentablemente, no es fácil llevar esta área porque la mayor parte de problemas son estructurales y dependen de un Estado que ha de apostar por rescatar personas y no dejarnos a los ayuntamientos. Pero el abrazo de una persona que no la han desahuciado o que ha conseguido una vivienda social gracias a nuestras políticas, o la sonrisa de alguien que ha conseguido trabajo gracias a los programas de inserción laboral, hacen que haya valido la pena. Otra cosa es mi vida personal: muchas veces me llevo los problemas a mi casa, intento no interiorizarlos pero los sufro y eso me ha llevado a tener que trabajarme mucho mis emociones. Si repetimos gobierno volveremos a reflexionar y valorar si yo repito en esta área, donde hay un personal técnico magnífico que muchas veces ha sentido una sensación de abandono que ahora no tienen.

Ahora que conoce la gestión municipal, ¿alguna otra área que le gustaría dirigir?

Hace unos meses, el actor y humorista Facu Díaz me dijo: «¿Concejal de IU? ¡Bienestar Social y Participación Ciudadana!», en tono humorístico, caracterizando que la mayoría de los responsables políticos de la izquierda tendíamos a asumir estas áreas. Pienso que es el momento de aspirar no solo a la alcaldía, también a áreas que tradicionalmente no se nos ha relacionado pero que podemos gestionar de forma responsable como Urbanismo, Promoción Económica o Hacienda.

Que voten 3.000 personas en un proceso de participación ciudadana en una ciudad como Gandia, ¿de verdad se considera un éxito?

Totalmente. En los procesos participativos no solo se valoran cuantitativamente sino se le da una importancia cualitativa a la participación. Es muy esquemático valorar el número de votos sin tener en cuenta la implicación de gran parte de los sectores y barrios de la ciudad. La participación ha sido inclusiva, transversal y plural, desde la propuesta hasta la ejecución, porque era la primera vez que se les daba la oportunidad de decidir algo a la ciudadanía. Y ahora, conforme empezamos las obras que los vecinos han propuesto y votado, la legitimidad de esos más de 3000 votos cobran fuerza. El proceso de empoderamiento ciudadano es largo, y acabamos de empezar un camino imparable. Que vote una sola persona ya es un éxito, porque demuestra que por fin pueden votar y decidir.

A usted se le recuerda en las primeras reuniones del 15M en Gandia. ¿Ha superado la realidad institucional a todo aquello que proponían?

Para nada, el 15M fue un momento histórico en el que la ciudadanía despertó y dijo basta. Las políticas sociales que ahora promovemos son producto de este movimiento. Es cierto que algunos elegimos el camino institucional y otros, legítimamente, siguen en los movimientos sociales, pero yo defiendo que es compatible. Es recíproco. La calle ha de presionar a las instituciones y las instituciones necesitan del impulso de la calle para avanzar en cambios que molestan a los poderosos. El 15M marcó objetivos que a día de hoy no se han conseguido: «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros» referente a la influencia del poder financiero respecto a la democracia. Y «lo llaman democrácia y no lo es», referente a la necesidad de que la ciudadanía decida mas allá de cada cuatro años votando . Yo sigo siendo activista de la calle pero ahora mi forma de activismo es tener un pie en el barrio y otro en la institución.

Usted se ha mostrado partidario de volver a concurrir repetir la fórmula Més Gandia. Donde parece que hay más dudas es en Compromís. ¿Si al final no hay pacto, qué ocurriría?

Para nosotros, la confluencia no es una táctica para beneficiar a unas siglas, es una necesidad política para demostrar que podemos unirnos por el bienestar de la gente. En 2015 la izquierda logró el mejor resultado de la historia. Y ahora que estamos gobernando y demostrando que sabemos hacer bien las cosas sería un retroceso volver atrás y decirle a la ciudadanía que ya no nos entendemos. Consideraría errónea la decisión de Compromís de ir en solitario. Legítima, pero incomprensible para los votantes y simpatizantes, que se alegraron y nos dieron su apoyo. Pero eso no quita que nosotros estemos en disposición de presentar una lista y un programa ambicioso que aspire a obtener un resultado positivo y el apoyo de la ciudadanía. Estamos recibiendo apoyos de muchas personas que quieren sumarse al proyecto y por eso queremos trascender las siglas de EUPV para que cualquier persona que tenga voluntad de mejorar Gandia esté a nuestro lado.

Si finalmente se cierra, ¿qué exigiría para su partido? ¿Alguna línea roja?

Un programa participativo que consolide las políticas que estamos llevando a cabo esta legislatura y en el que debemos ir más allá: emergencia social, recuperación económica, democracia participativa, gestión pública de servicios, memoria democrática, etc. Y también espacios de construcción popular donde la militancia y aquellas personas que no tienen carnet político puedan sumarse, una asamblea.

¿Veremos a Podemos en Més Gandia?

Hay que intentar sumar a todos aquellos que quieran apostar por un camino en común. Pero sobretodo a las personas que han confiado en nosotros y ahora quieran participar. Mientras otros crean división y confrontación, nosotros debemos de construir en positivo, generar ilusión y esperanza.

¿Y respecto a puestos en la lista?

Para nosotros esa cuestión es secundaria. Primero el programa y por supuesto que consideramos importante poner en valor el trabajo realizado y respetar la representatividad. Pero si fuimos capaces de ponernos de acuerdo en 2015 me parecería una irresponsabilidad no hacerlo en 2019. Muchas personas esperan eso de nosotros y debemos estar a la altura.