Després del fang continua el problema

d imecres passat, 14 de novembre, a migdia, una periodista d'un canal de televisió estatal telefonà a l'Ajuntament per a preguntar sobre el dispositiu de coordinació d'emergències de cara a les més que previsibles inundacions que provocarien les pluges anunciades per a eixa vesprada. Per la finestra encara s'albirava calma: algun núvol barrejat amb rajos de sol. Em vingueren al cap pensaments de tristor perquè Tavernes seria de nou epicentre de notícies de les quals ningú vol ser protagonista.

Dimecres no succeí res excepcional però durant la matinada de dijous a divendres sí que haguérem de mobilitzar-nos per l'amenaça de desbordament del riu Vaca. Desconec si es compliren les expectatives de la periodista, però no cal ser endeví per a preveure problemes quan l'AEMET decreta algun tipus d'alerta sobre la Valldigna. L'orografia de Tavernes i de tota la Valldigna és la que és. Tothom ho sap. Per això, no entenc la inactivitat del Ministeri de Medi Ambient -ara de Transició Ecològica- i del Govern central per a solucionar este problema.

I quan parle del problema no em referisc només a la manca de neteja del riu Vaca, tasca que, com habitualment hem de remarcar i explicar, no és competència dels ajuntaments, sinó del Ministeri, a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Neteja que brilla per la seua absència en forma de canyes i tot tipus de residus no naturals que faciliten el desbordament del riu. Neteja que, com bonament podem, sempre acaba assumint l'Ajuntament de Tavernes amb recursos propis.

Quan manifeste la meua indignació per la nul·la inactivitat del Ministeri per a resoldre l'assumpte del riu Vaca, em referisc sobretot a la paralització de l'obra de canalització del riu Vaca. Canalització que va ser declarada com a prioritària i urgent en el Pla Hidrològic Nacional i que s'erigix com l'única solució viable als greus problemes d'inundacions que hem patit històricament al nostre municipi i que ja no són episodis aïllats al llarg dels anys sinó que, com a conseqüència del canvi climàtic, comencen a ser recurrents, com bé enuncià el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Manuel Alcalde, en este mateix periòdic.

Per a alguns, reclamar al Ministeri la canalització el riu Vaca és un bram amb el qual, mai millor dit, sols preguen a Santa Bàrbera quan trona. Per al govern municipal que lidere i per a Compromís, no. La cristal·lització d'esta obra és la solució als problemes de desbordaments, de seguretat pública que patim a Tavernes i, també, de la delicada situació del Vergeret. Sí, però és molt més. La canalització del riu Vaca és la clau per al progrés, desenvolupament i creixement del nostre poble. Sense la canalització del riu Vaca no podem urbanitzar els polígons industrials del Pla II i del Cambro, tampoc la construcció de nous habitatges públics a Marjaletes-Fontetes ni executar el projecte de ronda de circumval·lació a Tavernes.

Amb la canalització del Vaca, estem segurs que deixarem de ser l'epicentre de les notícies morboses sobre inundacions amb què les televisions ens inunden cada vegada que hi ha gota freda i ens convertirem en referent mediàtic de progrés i creació de llocs de treball.

Des que es declarà urgent i prioritària la canalització, allà a l'any 2001, diferents partits han ocupat el govern central i sempre s'han caracteritzat per la passivitat a l'hora de resoldre el nostre problema. L'actual gabinet, regit pel PSOE, no s'ha dignat a donar-nos cita a la seu del Ministeri; l'anterior, amb el PP al capdavant, paralitzà les obres en el moment d'adjudicar-les i mai volgué reprendre-les; i els primers, que són els mateixos que ara ens neguen la cita, posaren per davant altres obres. Governe qui governe a Madrid, Compromís és garantia de defensa dels interessos del poble valencià i així ho han demostrat tant el nostre portaveu al Congrés dels Diputats, Joan Baldoví, com Carles Mulet i Jordi Navarrete al Senat, col·laborant amb el Govern municipal de Tavernes per a aconseguir la solució d'este greu problema.

Jordi Juan Huguet, Alcalde de Tavernes de la Valldigna i Diputat per Compromís a les Corts Valencianes.