El Campus de Gandia bate su récord y recibe cinco premios en el congreso Tecniacústica

Mejorar las cualidades de los tejidos para favorecer su capacidad de absorción del ruido; desarrollar técnicas de control y estudio de especies marinas sin interferir en el medio ambiente; monitorizar en tiempo real la regeneración ósea en implantología dental; crear nuevos sistemas para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas; aumentar las capacidades de detección de neutrinos cósmicos procedentes de fuentes astronómicas. Estas son las contribuciones científicas que se realizan en las cinco investigaciones que han sido galardonadas en la edición 2018 del Congreso Tecniacústica y que han contado con participación del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

El Congreso Tecniacústica es promovido por la Sociedad Española de Acústica (SEA), asociación de referencia en España para el trabajo y la divulgación científicos en el campo de la acústica. En esta ocasión el congreso se ha celebrado conjuntamente con el FIA 2018: XI Congreso Iberoamericano de Acústica.

El personal investigador en acústica del Campus de Gandia ha recibido sucesivos premios en diferentes ediciones de Tecniacústica, pero en esta ocasión ha batido récords, al obtener cinco galardones por trabajos desarrollados por jóvenes investigadores. Algunos de los colaboradores de los trabajos premiados fueron, curiosamente, reconocidos a su vez por la SEA cuando eran investigadores junior. Muchos de los galardonados se han formado en el Campus de Gandia, bien en el Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación Sonido e Imagen, bien en el Máster en Ingeniería Acústica.

Acústica para la Ingeniería Textil

Es el caso de Robert Atiénzar, autor del trabajo 'Absorción Acústica de Nuevos Tejidos Textiles', con el que ha obtenido uno de los dos Premios Andrés Lara para jóvenes investigadores otorgados este año por la SEA. La investigación está realizada junto a Romina del Rey, Rubén Picó y Jaime Gisbert Payá. Según explica Robert Atiénzar, 'El uso de textiles acústicos está aumentando debido a la aparición de mayores áreas de aplicación y nuevos avances tecnológicos. Recientemente se ha propuesto la modificación de las fibras para obtener nuevos textiles con propiedades acústicas mejoradas utilizando microcápsulas. El objetivo de este trabajo ha sido comparar la influencia de las microcápsulas en los tejidos textiles y estimar sus propiedades como absorbente de sonido'.

Acústica para la protección de la biodiversidad marina

Andrés Morillo, también Máster en Ingeniería Acústica del Campus de Gandia de la UPV, es el otro ganador del Premio Andrés Lara para Jóvenes Investigadores. Su estudio está dirigido por Isabel Pérez-Arjona, Víctor Espinosa, Susana Llorens, Vicent Puig y Miguel Rodilla.

Según explica Ándrés Morillo, el mar Mediterráneo ha sido fuente de recursos pesqueros para las poblaciones costeras desde hace cientos de años. En las últimas décadas las poblaciones de bivalvos, más concretamente las de chirlas "Chamelea gallina", han visto un descenso pronunciado en el número de individuos que las componen. Esto es debido, en parte, a factores humanos como la sobrepesca o la contaminación de los hábitats. En este trabajo se ha propuesto la realización de estudios acústicos, baratos y no invasivos, que permitan conocer y cuantificar las poblaciones de chirlas del mar Mediterráneo, para poder llevar a cabo estudios de protección que ayuden a realizar políticas de pesca sostenible'.

Acústica para la biomedicina

Josep Rodríguez Sendra, investigador del Campus de Gandia, ha obtenido el Accésit al premio Andrés Lara por el trabajo "Monotoring the setting of bone cements using ultrasonic backscattering". El trabajo ha sido realizado junto a Noé Jiménez, Francisco Camarena y Rubén Picó y Joan Faus, doctor en odontología. En el trabajo se ha desarrollado un método para monitorizar el proceso de fraguado de cementos óseos mediante análisis de retrodispersión ultrasónica.

Sergio Jiménez Gambín ha obtenido el Premio "Cátedra Luis de Camoens UC3M" por el trabajo 'Efectos del método de obtención de las propiedades acústicas de cráneo humano en la propagación focalizada de ultrasonidos'. Este trabajo desarrolla una línea de investigación de los doctores Francisco Camarena y Noé Jiménez, para combinar ultrasonidos focalizados y micro-burbujas para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas de forma local, transitoria, no invasiva y segura.

Acústica para la investigación del universo

El trabajo 'Comparación de distintos métodos para la detección acústica en el detector de neutrinos KM3Net', de Dídac Diego Tortosa, también ha obtenido el accésit del Premio Andrés Lara. En este trabajo se presentan distintos métodos de tratamiento de la señal con el fin de optimizar la detección acústica del sistema de posicionamiento acústico del telescopio de neutrinos KM3NeT. El trabajo desarrolla una línea de trabajo de los investigadores de la UPV Miguel Ardid y Juan Antonio Martínez Mora.