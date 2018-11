Actes del municipi pel Dia Mundial dels Drets de la infància

Tallers i activitats per commemorar hui el Dia dels Drets de la InfànciaBellreguard celebra hui el Dia Internacional dels Drets de la Infància amb una jornada coeducativa al mateix temps que reivindicativa, amb el rerefons de la problemàtica social que envolta als més menuts i amb l'èmfasi posat en l'educació en valors.

Des de les 16.30 hores, hi haurà tot tipus d'activitats a l'Espai Participa (Escoles Velles): tallers a càrrec de les AMPA de l'Escoleta Municipal i de col·legi Gregori Mayans i Ciscar; jocs i gimcana per a primària; mural col·lectiu per a secundària. A les 17 hores, contacontes, i a les 18 hores, 'Escape Room' a partir de secundària.

També a les 18 hores s'oferirà un berenar als participants i, a les 19 hores, es constituirà al saló de plenaris de l'Ajuntament el Consell de Xiquetes i Xiquets per tercer any consecutiu, composat per alumnat de 5è i 6è de primària del CEIP Gregori Mayans. Ja ahir la commemoració va tindre el seu pròleg, amb la confecció d'un mural col·laboratiu..