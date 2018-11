Bellreguard, referent de la participació infantil i juvenil en les polítiques municipals

Esta setmana es commemorava en tot el món el Dia Internacional dels Drets de la Infància (20 de novembre) i si hi ha un municipi a la Safor on esta fita se celebra amb especial rellevància és, sense dubte, a Bellreguard. Ho fa, de fet, amb un ventall d'activitats programades entre ahir i hui.

En la present legislatura, l'Ajuntament ha posat recursos i ferramentes per tal d'involucrar en la vida municipal i, per tant, en el disseny del futur del poble, no només a xiquets i xiquetes, sinó també als adolescents i la joventut. Això li ha valgut el reconeixement com a Municipi Aliat d'Unicef i avançar en un dels reptes marcats des de l'inici per l'actual equip de govern: la incorporació a la Xarxa de Ciutats Amigues de la Infància d'Unicef. A més, el municipi va rebre també el premi al Bon Govern de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per les seues polítiques de transparència i foment de la participació. Hui, aquells que són el futur de Bellreguard estan en el centre de l'acció posada en marxa des de la Regidoria de Participació Ciutadana que dirigeix l'alcalde, Àlex Ruiz.

La de Bellreguard és una aposta per la participació transversal que ja ve traduint-se en un increment del nombre de persones de les diferents edats que s'han anat implicant en els processos oberts. Per tal que això fóra possible, l'Ajuntament ha donat un bot quantitatiu i qualitatiu. En les polítiques públiques, les apostes donen resultats.

Hui en dia, la Llar Juvenil de Bellreguard és un espai més viu que mai. Acull i programa un ample ventall d'activitats i és, alhora, el laboratori municipal des d'on s'impulsa tot eixe afany participatiu enfocat als menuts i als joves. S'oferten formació i oci, però s'arrepleguen, a més, opinions, inquietuds i necessitats que serveixen de base per a la presa de decisions municipal. De l'antic Centre d'Informació Juvenil creat fa vora 20 anys queda l'única tècnica amb què hi contava, Gemma Pellicer. Ara, aquesta no està a soles. En la present legislatura s'han incorporat tres especialistes més: Alba Àngel, dinamitzadora del Consell de Xiquetes i Xiquets; Hèctor Bofí, coordinador de la Casa de la Joventut, i la tècnica d'animació socio-cultural i artística, Mireia Pellicer.

Eixe treball en equip ha fet augmentar el nombre d'usuaris de la Llar Juvenil, multiplicar les accions i començar a arreplegar els fruits. No és casualitat. Si hui Bellreguard és una referència en les polítiques d'infància i joventut és conseqüència «d'una aposta seriosa en recursos humans i econòmics», resum Gemma Pellicer.

El resultat, segons Hèctor Bofí, és que «el que està fent-se és pioner a la comarca!».

De fet, recorda Alba Àngel, el Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard ha estat un dels triats per la Generalitat Valenciana per participar en la redacció de la nova llei d'Infància i Adolescència, actualment en tràmit parlamentari. De la mateixa manera, la Llar Juvenil participa en l'elaboració del decret que ha de regular la llei de Joventut.

La creació del Consell de Xiquetes i Xiquets, o la de la Casa de la Joventut, els programes desenvolupats en col·laboració amb l'IES Joan Fuster, el procés d'elaboració del primer Pla d'Infància, Adolescència i Joventut de Bellreguard, les activitats d'oci juvenil... són algunes de les accions més representatives de tota aquesta tasca realitzada des de la Regidoria de Participació Ciutadana i la Llar Juvenil en la present legislatura, però, al mateix temps, només una part de tot eixe esforç per situar Bellreguard com a referència de les polítiques participatives enfocades a joves i xiquets.



«En estes edats cal actuar»

Com a responsable polític de l'àrea de Participació Ciutadana de Bellreguard, l'alcalde, Àlex Ruiz, ressalta l'esforç realitzat pel govern local amb l'objectiu d'involucrar també en els processos participatius als més joves. «És precisament en estes edats on cal començar a actuar» per a poder fer de Bellreguard «un poble viu i implicat, on les polítiques es facen per a les persones, però també des de les persones a les quals van adreçades». És per això que, segons el regidor, «participar des de menuts és la millor garantia per a formar una ciutadania compromesa, educada en valors, amb l'objectiu de conformar una societat veritablement democràtica».

Des d'aquest punt de vista, «el que fem és posar la llavor que ha de donar com a collita un poble millor», conclou Ruiz.