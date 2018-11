Infame estado del carril bici que une Llocnou de Sant Jeroni con Terrateig

El carril comienza aproximadamente a la altura del monasterio de Sant Jeroni de Cotalba y llega hasta la altura de Ròtova. Desde ese punto hasta Llocnou de Sant Jeroni no hay carril, pero éste emerge de nuevo en ese punto y llega hasta la localidad de Terrateig, en la Vall. Este tramo es el más degradado. Y ya hace un año que es imposible utilizarlo.

Un vecino de la zona explicó ayer a Levante-EMV que «el estado de abandono es absoluto, no se puede utilizar», insiste. Y agregaba que debió ser un carril muy costoso económicamente ya que está delimitado por bloques de cemento tipo new jersey, los que ahora se utilizan para dificultar los atentados con vehículos en zonas peatonales o de aglomeraciones de personas. «Hay bloques a porrillo; lo que debe haber costado eso y que el carril no se pueda utilizar...», se queja este vecino, que insiste en que la CV-60 es una vía de comunicació crucial entre los municipios de la Safor y la Vall d'Albaida; entre la costa y el interior en definitiva.

La foto publicada en esta pieza informativa corresponden al tramo que transcurre entre Llocnou de Sant Jeroni (la Safor) y Terrateig (la Vall d'Albaida). Y es evidente su degradación por falta de conservación durante muchos años. De hecho, desde que se construyó la autovía pocas veces se han visto operarios realizando labores de mantenimiento por el lateral ciclista de esa vía.