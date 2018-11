Oliva salva la ayuda para el Palau y l'Enginy con la abstención de PP, Projecte y Gent

Como se suele decir en una competición deportiva, sobre la campana. De ese modo logró el Gobierno local de Oliva salvar la subvención de casi 400.000 euros para la rehabilitación del Palau dels Comtes y l'Enginy, dos de los edificios históricos más importantes de la ciudad.

La tarde de ayer se celebró un pleno para debatir únicamente esta cuestión. Se llegaba en un clima de tensión después de que el alcalde, David González, ofreciera una rueda de prensa el lunes pidiendo a los grupos de la oposición, PP, PSOE y Projecte Ciutadans d'Oliva, que cambiaran el sentido del voto que habían emitido en la comisión de Hacienda en contra de que el ayuntamiento pusiera su parte (550.000 euros) para poder completar la ayuda que llegaba a través de los fondos Feder. La propuesta, de hecho, se debía votar el pasado miércoles pero, tras una Junta de Portavoces, el alcalde decidió retirar esa cuestión del orden del día y aplazarla al viernes con el objetivo de buscar el consenso con los grupos y salvar la subvención, puesto que sin la aportación municipal quedaría anulada.

Dos de esas formaciones, PP y Projecte Oliva, finalmente decidieron cambiar el sentido de su voto y cambiaron el rechazo por la abstención. Gent d'Oliva mantuvo su postura de no decantarse ni por el sí ni por el no mientras que el PSOE tampoco varió su posicionamiento y votó en contra. Así que la propuesta pudo salir adelante gracias a los votos de Compromís y el edil de EUPV.

Los dos grupos que con su nueva postura validaron la ayuda esgrimieron que habían escuchado las advertencias de los técnicos redactores del proyecto, que alertaban del peligro de derrumbe que sufrían estos dos históricos edificios si no se actuaba en ellos.

La portavoz de Proyecte Oliva, Yolanda Pastor, propuso crear un patronato que marque las prioridades a la hora de invertir en patrimonio. Todos los grupos políticos del ayuntamiento se mostraron a favor de la propuesta de cara al futuro. Salvador Llopis, del PP, recordó el compromiso de su grupo en salvaguardar el patrimonio.

El alcalde, David González, agradeció el cambio de postura de los grupos, mientras que el concejal de Hacienda, Vicent Canet, señaló que «el patrimonio no tiene la culpa de las carencias del ayuntamiento» para recordar «que los problemas no empiezan en 2015, sino antes, por no hacerse las cosas bien». El socialista Carlos Mengual, por su parte, propuso una consulta ciudadana, pero insistió en que para su grupo el Palau no es una prioridad. Pepe Salazar, de Gent d'Oliva, pidió que para el futuro se busquen ayudas que cubran más del 41% para reducir la aportación municipal.