Bolcats amb Ferrer Pastor

El centenari del naixement de Francesc Ferrer Pastor (1918-2000), tal i com pretenien els seus promotors i com no podia ser d'una altra manera per la magnitud de la seua figura, ha ultrapassat l'àmbit local i comarcal per a convertir-se en una commemoració transversal. Al llarg d'este any i també en els pròxims mesos són diverses les entitats que s'han sumat als actes per a recordar al lexicògraf de la Font d'en Carròs.

Si el principal reconeixement en vida cap a Ferrer Pastor va ser la Medalla d'Or de la Universitat de València, en febrer de l'any 2000, ara les dos principals universitats públiques valencianes tampoc no han fallat a la cita.

Pel que fa a la Universitat de València, el CIG-UV va organitzar a Gandia el 18 de juliol en el marc de la 35 UEG un taller-homenatge titulat «Ferrer Pastor, bastir un Diccionari General des de la Safor», en col·laboració amb l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Coordinat per Emili Casanova, hi participaren uns altres ponents com ara Abelard Saragossà, Josep Lacreu i Joan Giner.

D'altra banda, el documental «Cabut per la llengua», produït per Carles Sánchez i Marina Fuertes, exalumnes del Campus de Gandia de la UPV, continua la seua «gira». La Universitat Politècnica de València, a través del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, va organitzar del 24 al 29 de setembre projeccions del mateix en els seus tres Campus: Alcoi, Gandia i el de Vera, a València.

A més, ahir mateix es va exhibir a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, a València, dins del Festival de Cinema Ciutatà Compromès. També la televisió valenciana À Punt se n'ha fet ressó d'esta peça, que va encomanar l'ajuntament fonter per a l'ocasió. L'Ajuntament de la Font recorda que els interessats a difondre el documental han de canalitzar la sol·licitud a través de la Regidoria de Cultura.

A mitjans d'octubre la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la UV va acollir una trobada de quatre dies per a reflexionar sobre els diccionaris. La jornada, a més, va ser especialment simbòlica, en tant que va servir per obrir un nou temps en les relacions entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

D'altra banda, el centenari ha ajudat a refrescar tota la bibliografia al voltant del lexicògraf, i fins i tot a apreciar més el seu famós «Vocabulari» que continua publicant l'editorial Denes. El nou llibre de Josep Daniel Climent «L'interés per la llengua dels valencians» (Edicions de la Drassana) també li dedica uns capítols a mena d'homenatge. L'obra es va presentar a la Font el passat 9 de novembre i a Gandia el 17 d'octubre.

Denes té previst publicar abans que acabe l'any un estudi d'Emili Casanova sobre les aportacions genuïnes que Ferrer Pastor va introduir al corpus lexicogràfic per primera vegada amb el seu «Diccionari General» en l'any 1985.

Continuant amb els homenatges, a Gandia, la Fundació Casal Jaume I li va dedicar el Correllengua, el passat 5 d'octubre, amb la lectura d'un manifest i la presència de Francesc Ferrer Escrivà i Francesc Ferrer Rubio, fill i nét, respectivament del lingüista, els quals portaren la Flama de la Llengua. Fins i tot la parròquia de la Font s'ha sumat escenificant el cant dels «Gojos al Santíssim Crist de l'Empar», que va escriure el fonter. I la Mancomunitat va triar la Font per a lliurar els seus premis anuals, el 5 d'octubre.

A banda d'estes activitats culturals i acadèmiques cal afegir el compromís de la Diputació de la València i de Presidència de la Generalitat en la rehabilitació de la casa-museu, on també es rebran fons europeus. El projecte s'ha demorat per estos tràmits burocràtics, però ja està encarrilat.