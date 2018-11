Convenios para restaurar Bairén y el Morabito

la alcaldesa de Gandia, Diana Morant y el director general de Administración Local de la Generalitat, Antoni Such, firmaron ayer los dos convenios de ayudas del programa europeo Feder que permitirán invertir de 450.000 euros para rehabilitar y mejorar dos edificios Bien de Interés Cultural de Gandia: el castillo de Bairén y el Morabito de Marxuquera. En el acto estuvo presente el concejal de Medio Ambiente, Xavier Ródenas. Morant destacó que gracias a estas ayudas estos proyectos serán una realidad muy pronto y permitirán al ayuntamiento dignificar y recuperar el patrimonio y aumentar la oferta turística. Las dos actuaciones deberán estar acabadas a finales del año 2019, y en ambos casos es condición indispensable para recibir las ayudas europeas que se actúe sobre edificios que puedan ser visitables. Entre otras actuaciones, en el castillo de Bairén se procederá al desbroce y limpieza de la zona, a realizar prospecciones arqueológicas y a consolidar los históricos muros, además de facilitar el recorrido a pie y el acceso. En ese sentido, para otra fase que no es la actual se contempla una pasarela desde el polígono Alcodar que salvaría la ronda de circunvalación de la N332. En cuanto al Morabito de Marxuquera, con las ayudas recibidas se restaurarán las cubiertas de teja y madera, que están hundidas, se reparará la estructura de la torre, se eliminarán las humedades y se convertirá en un monumento visitable, mejorando también el acceso. En ese mismo lugar se contempla situar un centro de interpretación del espacio natural de la Serra Falconera, en que se sitúa. «Estos dos grandes proyectos hablan de lo que fuimos, pero también de lo que somos, de cómo somos y lo que seremos. Y es que no hay en el mundo ninguna sociedad avanzada que no se preocupe, mime y vele por su patrimonio cultural, por su historia y para difundir su legado», dijo la alcaldesa. En la imagen superior, el castillo de Bairén visto desde el aire. En la pequeña, la firma del convenio.