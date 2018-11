«Cabut per la llengua», premio del IV Festival de Cine Compromés

«Cabut per la llengua», premio del IV Festival de Cine Compromés

El documental Cabut per la llengua. Francesc Ferrer Pastor (1918-2000) obtuvo anteayer el premio a la promoción del valenciano dentro del IV Festival de Cine Ciutadà Compromés, que organiza la Associació Ciutadania i Comunicació y cuya gala final se celebró en València.

La película, producida por el Ayuntamiento de la Font d'en Carròs con motivo de la celebración del centenario del nacimiento del lexicógrafo Francesc Ferrer Pastor, es obra de Carles Sánchez y Marina Fuertes con guión de Elies Boscà, grafismo de Anna Marí, sonorización de Joan Àngel Roselló y Andreu Todolí, y la dirección de fotografía de Gustavo Gracia. Todo el equipo técnico, excepto Gustavo Gracia, son vecinos de la Font d'en Carròs.

El documental, estrenado el pasado 15 de junio, se ha visionado ya en varias ciudades valencianas, y en él, los autores abordan la vida y obra del prestigioso lexicógrafo de la Font, autor, entre otras obras imprescindibles, del popular Vocabulari castellà-valencià i valencià-castellà, que permitió, en plena dictadura franquista, que los valencianos conocieran mejor o aprendieran su lengua cuando aún estaba prohibida su enseñanza y su uso público.

La obra rescata una entrevista inédita realizada en 1994 por la extinta TeleSafor (antecesora de Gandia TV), aprovechando una estancia del lingüista en su casa de l'Ereta de la Huitena. Y en torno a esta entrevista a Ferrer Pastor, van apareciendo tanto expertos en Filología, como Abelard Saragossà o Antoni Ferrando, como familiares del lingüista, como sus hijos Carme y Francesc, o sus nietos.

Cabut per la llengua, el título del documental, tiene una doble explicación: a los vecinos de la Font d'en Carròs se les conoce de forma popular como cabuts (cabezotas o tozudos), y, por otra parte, es la frase final que pronuncia el ilustre hijo de la Font en aquella entrevista de hace 24 años: «estic content que el poble em reconega com un cabut per la llengua».

El premio del festival consiste en una estatuilla y un diploma, pero el equipo técnico de la película recibió también 300 euros otorgados por la Plataforma per la Llengua del País Valencià