El extraño visitante

L lamaron al timbre. Abrí la puerta y, como llovido del cielo, apareció un extraño personaje, alto y sonrosado. Vestía traje negro de impecable hechura y en la solapa brillaba una pequeña cruz de rubíes, como la que usaban los antiguos Rosacruces. Camisa de seda blanca y corbata roja con pequeños dibujos de ojos y cerraduras. Se protegía del sol y de la luz con un sombrero negro de ala ancha y unas gafas de sol de cristales espejados.

Me saludó en inglés y le invité a sentarse. Sonrió mostrando una dentadura completamente de oro y hablando en perfecto castellano se presentó: «Soy el representante de Google en España y vengo a verificar el dossier que tenemos sobre usted».

¿Pero qué estaba diciéndome este individuo? Sabía que Google tenía información de todo lo que circulaba por Internet, pero? viéndome reflejado en los cristales de sus gafas me sentí indignado y le invité a marcharse: «¡Salga de aquí inmediatamente! A mí me ampara la ley de Protección de Datos!».

«¡No me haga reír!», continuó arrellanado en el sillón. Sonrió y con voz prepotente añadió: «El Gran Hermano está por encima de la ley».

Rozó con el dedo mi teléfono móvil que tenía sobre la mesa. Su brazo fue alargándose hasta alcanzar los tres metros, y mientras tocaba la pantalla de mis ordenadores sentenció: «Todo lo que guarda usted en sus memorias ya lo tenemos en nuestra base de datos».

Pensé que no era cierto lo que ocurría y que estaba viendo visiones pero, en ese momento, el enviado de Google se quitó el sombrero, y casi me desmayo. Su cráneo era completamente transparente. Se veía la masa encefálica y millones de neuronas se movían a una velocidad endiablada entre los lóbulos de su cerebro. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Usted escribió que los partidos políticos son meras estructuras de poder. Y también ha dicho que poderoso caballero es don dinero para comprar voluntades y lealtades políticas».

«No, no. Eso lo dijo Quevedo».

«No se excuse, porque también dijo usted que todo en la vida debía tomarse a broma, y eso», añadió señalándome con un dedo que parecía un estilete», es políticamente incorrecto.

«¿Pero quién es usted para decirme lo que tengo que escribir? Yo soy un hombre libre y puedo decir cuanto quiera».

«Se equivoca. No se haga ilusiones. La libertad se paga muy cara. Y recuerde que no puede ocultarnos nada, lo sabemos todo sobre usted».

De nuevo me veía atemorizado, reflejado en los cristales de sus gafas. De pronto se las quitó y observé con espanto que sus ojos eran dos diminutas cámaras fotográficas. Sonrió mostrando de nuevo su dentadura de oro y volvió a amenazarme.

«No olvide que le tenemos totalmente controlado y en cualquier momento podemos destruir todos sus archivos aunque los guarde en la nube. Tenga en cuenta que conocemos todos sus secretos más íntimos, y podríamos destrozar su reputación».

Con un gesto de prepotencia sacó un habano del bolsillo superior de la chaqueta y, chasqueando los dedos índice y pulgar, apareció una pequeña llama azulada y encendió el puro. Aspiró varias bocanadas y expulsó el humo, dejando escritos en el aire los siguientes nombres: Salvador Bellver, Alfredo Cortell, Ricardo Martínez y Ximo Vidal.

Acercándose a la mesa me preguntó si los conocía y sin esperar respuesta me dijo. «Pues adviértales que con sus escritos se están introduciendo en un terreno peligroso, y tan políticamente incorrecto que El Gran Hermano se verá obligado a intervenir».

Mientras el representante de Google se iba envolviendo en una nube de aromático tabaco, sonaron fuertes golpes en la puerta del despacho. Pulsé el interruptor para abrir y aparecieron con gesto preocupado Paqui y Marisa, las dos encargadas de la óptica.

«¿Le ocurre algo don José Miguel? No contestaba al teléfono y llevamos más de diez minutos aporreando la puerta».

Intenté disimular y les dije: «Quizás me quedé dormido. Aquí huele a azufre y parece que han desaparecido varias cosas. No os preocupéis, a veces las cosas no son como parecen».

Cuando Marisa y Paqui volvieron a la óptica muy preocupadas le dijeron a mi hijo Josemi: «A tu padre le ocurre algo raro. El despacho huele a azufre y le han robado sus libros y la escultura de Nasio», dijo Marisa. Y Paqui añadió: «Parece que no se entera de nada, está como abstraído».

«No le hagáis caso», las tranquilizó mi hijo con una sonrisa. Lo más seguro es que os haya montado una broma.