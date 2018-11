Tavernes saca a concurso el proyecto para evitar las inundaciones de la playa

t. á. c.

Un coche circula por encima de la acera de la avenida de la Marina, anegada tras la última lluvia caída sobre el municipio. t. á. c.

Si no ocurre nada extraordinario, la próxima primavera podría empezar una de las obras más esperadas por los vecinos de Tavernes de la Valldigna, especialmente los de la playa, las del colector contra inundaciones de la avenida de la Marina, en el casco urbano del litoral vallero.

El ayuntamiento ha sacado a concurso el proyecto, que asciende a más de 1,3 millones de euros, que consistirá en la instalación de una tubería entre el final del paseo y el canal, donde desembocará el agua que se recoja en los periodos de lluvia como el que tuvo lugar la pasada semana en esta localidad.

Según los pliegos técnicos, a los que ha tenido acceso este periódico, el plazo de presentación de ofertas acaba el 26 de diciembre. Teniendo en cuenta que en medio están las fiestas navideñas, la adjudicación se producirá a mediados de enero o principios de febrero, si toda la documentación presentada por la adjudicataria está como corresponde y no hay ningún otro contratiempo, las obras podrían arrancar allá por el mes de abril.

El plazo de ejecución que recoge el proyecto es de 20 meses. En el mismo ya se apunta que los trabajos quedarán detenidos entre junio y septiembre, cuando la playa se encuentra en plena temporada estival. El tiempo real de ejecución de las obras, por tanto, será de 16 meses, por lo que para 2021 la obra podría ser una realidad. El objetivo de esta decisión es molestar lo menos posible a los veraneantes.

Este proyecto equivale a la parte del colector que le toca financiar al Ayuntamiento de Tavernes. Concretamente, alberga la conexión con el actual sistema que pasa bajo la avenida de la Marina (calle Pintor Segrelles), ante el restaurante Luna Park, y que transcurrirá hasta el tanque de tormenta, ubicado junto al canal y que es el paso previo al desagüe al mar. Este sistema de evacuación de aguas se construirá bajo el vial perimetral, llamado Ronda Platja, que también está previsto que se habilite y cuyas obras también están en proceso de licitación.

La segunda fase es la que debe ejecutar la Generalitat. Consta de dos ramales que salen desde ese depósito y evacúan las aguas pluviales hasta el canal en la zona San Pablo (próxima al recinto del Iboga), según se recoge en la memoria técnica del proyecto.

El concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, explicó ayer que la administración autonómica ya disponen del proyecto elaborado por los técnicos municipales y lo están estudiando. Si no hay modificaciones solo faltará que la Conselleria lo saque a licitación a lo largo del 2019. El ayuntamiento confía en que el Consell cumpla, pues, de lo contrario, la playa seguiría teniendo una infraestructura aún por terminar, que desembocaría en el tanque de tormenta, que no dispone de capacidad para albergar el agua que cae en tormentas como las que se registraron hace unos días, por lo que no evitaría el problema.



Reurbanización de Blasco Ibáñez

Los 1,3 millones de euros no se invertirán únicamente en el colector, ya que la propuesta también recoge las obras de reurbanización de la avenida Blasco Ibáñez, arteria que vertebra la zona central de la playa con el norte, donde se encuentra el lago de La Goleta. Esta calle, actualmente de doble sentido, pasará a ser de uno solo, dando más espacio al peatón. Por este punto pasan centenares de personas cada días, sobre todo los sábados, para desplazarse hasta el mercadillo.

Se instalarán nuevos bancos iluminados, farolas y otros elementos, en la amplia acera que quedará una vez acabe el trabajo.

De forma paralela se ejecutará el vial que dará salida a los vehículos desde el norte de la playa hasta la avenida. Esta obra está en licitación. Sobre ella pesa un recurso contencioso administrativo presentado por los propietarios de los terrenos por los que transcurrirá que está por resolver. En su día ya solicitaron medidas cautelares para detener el proceso pero estas no fueron aceptadas por el juez, que daba la razón al ayuntamiento.