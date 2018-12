Gandia vuelve a dar la cara por la diversidad

Ante la intolerancia, la mejor respuesta es no desfallecer en la lucha. Con esa premisa, el Ayuntamiento de Gandia procedió ayer a la reposición del mural que representa la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. El diseño, que se encuentra en uno de los muros de lo que fue la guardería Wilson y que fue pintado el pasado mes de junio, muestra el beso que dos mujeres francesas heterosexuales se dieron al paso de una manifestación homófoba en Francia. La obra fue pintada el pasado mes de junio y solo unos pocos días después alguien a quien le molestaba ver a dos personas del mismo sexo dándose un beso pintó con esprai blanco la escena.

Ahí no quedó todo porque otra u otras personas intentaron después arreglarlo y para ello no tuvieron mejor manera que pintar un corazón y en su interior dos símbolos femeninos. Está claro que el mensaje pretendía defender la escena original y mostrar su rechazo a la intolerancia pero eso no quita que, al final, la obra, que forma parte del proyecto Serpis Urban Art, acabara manchada. Ya entonces, el consistorio se comprometió a repararla. Anunciaron que se haría a los pocos días pero finalmente se ha alargado más de lo que se pretendía por una cuestión de disponibilidad del autor.

Ayer, Sergio Terrones, más conocido en el mundo artístico como Flug, hizo un hueco en su agenda para reponer la pintura. Lo hizo en presencia de la concejala de Igualdad, Lorena Milvaques, el edil de Reponsabilidad Social, Nahuel González y miembros de los colectivos LGTBI de la ciudad.

El autor explicó que fue él mismo quien eligió esta imagen, «porque es la que más me gustaba para representar la lucha en favor de los derechos LGTBI». También señaló que el fondo en el que pintó la escena es morado, en honor al movimiento feminista para pasar después al arco iris, el símbolo del colectivo LGTBI. «Las letras 'Love is Love' refuerzan el mensaje de que el amor es amor sea como sea», indicaba.

Milvaques denunció que el ataque al mural supuso un «desagravio de aquellos que fueron unos intolerantes en nuestra ciudad». La vicealcaldesa agradeció al artista su predisposición a reponer el dibujo «porque creemos que era necesario en una ciudad donde siempre hemos dicho que nos enorgullece nuestra diversidad». A su vez, dejó claro que «no vamos a tolerar actitudes como las que hiciera que el mural acabara en estas condiciones». Por su parte, Nahuel González habló del proyecto Serpis Urban Art y explicó que en breve empezará el duodécimo mural. «Cada ataque nos da más fuerza para seguir», sentenciaba.