«Compromís debe liderar la nueva etapa para acabar con inercias del pasado»

Cuando fue elegido en primarias como candidato a la alcaldía por Compromís sugirió que prefería que su partido concurriera en solitario a las elecciones. El pasado viernes anunció que iba a proponer crear una candidatura unitaria de izquierdas. ¿A qué se debe se cambio?

No es ningún cambio. En todas mis declaraciones he defendido las dos opciones. Mi primera opción es que Compromís tiene una capacidad y un arraigo en la sociedad capaz de concurrir en solitario. Además, hemos demostrado en ayuntamientos como el de València que nuestra gestión es muy eficaz y muy de acuerdo con los intereses del bien común. Pero, al mismo tiempo, decía que la izquierda de Gandia no podía perder los 3.300 votos que se perdieron en 2015 y que han condicionado el trabajo de gobierno. Por eso, si podía contribuir a que eso no pasara, lo haría y en ese sentido está la propuesta. La única manera de que no se pierdan esos votos es que desde Compromís se asuma ese papel de central y hacer esa propuesta al resto de fuerzas.

¿Ya ha elevado formalmente esa propuesta?

Formalmente no, primero lo debe aprobar la asamblea de Compromís. Es una propuesta personal que confío que la asuma todo el partido y llegue a buen puerto.

Habló incluso de Podemos, un partido con el que el Bloc siempre ha sido reacio a pactar.

Yo no tengo ningún problema con ninguna fuerza política. En mi presentación, de hecho, estaba Podemos, EUPV, ERPV y mucha gente de las fuerzas que forman Compromís.

¿Cómo interpreta que la vicealcaldesa Lorena Milvaques y la concejala Alícia Izquierdo no acudieran al acto de su presentación?

No interpreto, yo cuento con todas y todos los miembros de la formación y cuento con las dos, y sé que estarán ahí, como yo he estado en las otras campañas.

¿Ha hablado con ellas?

Con Alícia sí.

¿Y cuáles han sido las sensaciones?

Las sensaciones es que estamos en el mismo proyecto y debemos conseguir que llegue ese objetivo en beneficio del bien común.

¿Ve a Izquierdo en buen puesto en la lista electoral?

Eso no lo tengo que decidir yo. Lo decidirá la asamblea. No es la lista del candidato. Igual que a mí me han elegido en primarias, mi primera opción siempre ha sido la de primarias abiertas a la ciudadanías. Si la asamblea decide otro sistema, yo siempre haré mío lo que proponga la asamblea.

¿Quién llamó a quien?

Yo a ella.

¿Con Lorena no ha hablado?

No, aún no.

Usted tendrá personas de las que le gustaría rodearse.

Sí, pero no voy a hacer públicos los nombres, porque yo cuento con todos de la misma forma. Yo puedo trabajar con cualquiera. Si puedo trabajar con cualquier fuerza de izquierda, todavía más con cualquier afiliado de Compromís.

Sobre el proyecto de lista unitaria. ¿Desde qué condicionante debería partir Compromís ?

Es una oferta de salvar esos 3.300 votos. Compromís tiene un proyecto diferenciado claramente. Tiene representación en todas las instituciones, desde el Congreso de los Diputados, el Govern del Botànic, con una presencia importante con la vicepresidencia Mónica Oltra y los consellers, tienen presencia en la Diputación de València, el Ayuntamiento de València, además de muchas alcaldías. Compromís es la fuerza que debe liderar ese cambio de mejora en el Ayuntamiento de Gandia. Mi forma de ser hace que no me guste excluir y es por eso que hago la propuesta.

¿No hay líneas rojas?

Las líneas rojas deben ser el bien común y el beneficio del ciudadano de Gandia, esas deben ser, tanto para la posible lista unitaria como para el gobierno de la ciudad. Esas líneas son infranqueables.

¿Qué puede aportar Josep Alandete a un futuro gobierno de Compromís en Gandia?

Proximidad, paciencia, trabajo y mi carácter dialogante y conciliador. Puedo hablar y llegar a acuerdos con cualquier persona siempre en la línea de los intereses de las personas, no de los grupos de presión.

¿El hecho de no haber tenido experiencia institucional, resta o suma?

No he tenido experiencia institucional pero he estado en muchos órganos de representación, como el Consell de Participació Ciutadana durante muchos años, juntas de distrito, Consell Escolar Municipal. Por tanto, soy un ciudadano que sí que ha estado en contacto con la administración. En ese sentido, también sé que hay cosas que, desde el punto de vista del vecino, se pueden mejorar. Aporto eso. Como también he estado en ese tipo de órganos, sé las dificultades administrativas que puede haber en algún momento y debemos mejorar. Estoy en situación privilegiada porque he estado muy en contacto siempre con la sociedad, en muchos ámbitos donde he tenido contacto con la administración y puedo ver los problemas y el recorrido de mejora.

¿Cómo ha visto al gobierno de Gandia estos cuatro años?

Ha sido una legislatura difícil por las legislaturas anteriores, no solo la del PP, también la última del PSOE, que dejaron una capacidad de maniobra económica muy limitada y, en ese sentido, la presencia de Compromís, yo fui un valedor del pacto desde el primer momento, ha sido esencial y se ha notado en la tranquilidad del ciudadano. Ahora hay que pasar a una segunda fase y debe liderarla Compromís porque podemos acabar con inercias que aún puedan existir del pasado y seguir mejorando la gestión y ofreciendo una imagen de Gandia en beneficio de todas y todos y capitaneando la comarca. Gandia debe ser ese motor comarcal.

Ha apuntado antes que fue valedor del pacto de gobierno de esta legislatura. Con esto y su carácter dialogante, ¿se podría decir que el pacto con el PSOE será fácil si es necesario?

Por descontado. Si lo hice en la pasada, por supuesto que lo puedo volver a hacer. El único problema de esta fórmula es que no la lidere Compromís, porque le daría otro aire.

¿Qué aire?

Pues más frescura y alejar inercias del pasado que aún existen en el gobierno municipal. Creo que es importante saber que los gandienses han tenido gobiernos del PP, gobiernos del PSOE pero no han tenido gobiernos de Compromís y lo que quiero demostrar a los ciudadanos es que con Compromís las cosas irán mejor.

¿Cómo será un Alandete alcalde?

Igual, no cambiaré. Si tengo que ser una persona diferente no podría continuar. No cambiaré en absoluto. Me costará no seguir trabajando, aunque sea algunas horas, porque creo que no abandonar tu trabajo de toda la vida, que llevo más de 30 años como profesor, no se debe perder. Un alcalde no debe estar en un despacho alejado de la ciudadanía. No se puede perder el contacto diario con el vecino.

Aún quedan meses para la campaña pero ya se está viendo mucha actividad en las redes. «fake news», publicaciones falsas, desmentidos... ¿Va a seguir Compromís esa corriente?

En absoluto. Desde Compromís no vamos a entrar. Es difícil luchar contra esas prácticas. Yo he estado en muchas campañas y siempre pasa lo mismo. Además soy sociólogo y conozco las dificultades y cómo se genera la opinión pública. Es complicado desmentir si no te conocen, porque las fuentes de información no se contrastan y le puede decir a alguien una cosa que es falsa y la opinión pública puede creerla. Yo, ante eso, la única arma que tengo son las personas, por ejemplo las 550 que vinieron a la presentación, las que no pudieron venir, las que hablaran con esas 550. Todo eso es la única arma, la de la proximidad, la del conocimiento. Quien me conoce sabe cómo soy. Claro, todos no me conocen y es ahí donde se puede producir ese peligro de las Fake News, la propaganda falsa, etc. La habrá, y estoy preparado para asumirla, pero desde Compromís no se contestará nunca eso porque no se ha hecho nunca y me parecería horrible contestar ese juego. Si lo hiciera, no sería yo, y como no puedo dejar de ser yo, no lo haré.

Pero eso en muchas ciudades no pasa, Gandia es muy especial para esos asuntos.

Porque Gandia es muy importante. Las campañas de Gandia son increíbles, muy pasionales, que se invierte mucho dinero, no me explico de dónde, y te preguntas, ¿esto qué es? Gandia es muy importante, los vecinos y vecinas de Gandia son muy importantes, es una ciudad importante del país y tiene una red comunicativa propia muy importante. A lo mejor también es por la situación, los medios locales tienen una importancia mayor que en otras ciudades que están más cerca de las capitales.

Ha hablado anteriormente de que no tendría problema en volver a pactar con el PSOE, pero si se da la misma situación que en esta legislatura, ¿lo haría con Ciudadanos?

Yo preferiría no pactar con fuerzas que no sean progresistas. Un pacto de gobierno no me veo con Ciudadanos, otra cosa es que se consiga un 'pacto ciudadano'. En pactos por Gandia, donde todas las partes cedan, me tendrán si el objetivo es mejorar Gandia.