«Whasap-Letter» acaba en Torró

El número de teléfono móvil desde el que se distribuyen las informaciones políticas que, según los socialistas de Gandia, son «Fake News», está desviado al del exalcalde del PP de la ciudad, Arturo Torró. Así lo pudo comprobar ayer este periódico de manera directa.

Hace unos días, tras la denuncia del PSPV-PSOE de que Torró estaba detrás del perfil llamado Whasap-Letter, sus gestores lanzaban un nuevo mensaje en el que negaban esta acusación y animaban, a quien estuviera interesado, a comprobarlo. Para ello hacían público su número de teléfono móvil.

El pasado jueves, este periódico realizó varias llamadas sin recibir respuesta. La misma operación se volvió a repetir ayer, pero nadie cogió el teléfono. Sin embargo, la diferencia fue que, unos minutos después, quien devolvió la llamada a la redacción fue Arturo Torró. Lo hizo desde su número particular, al que desde Levante-EMV no se le había telefoneado ayer. El exalcalde, antes de saber con quién estaba hablando, explicaba que «tenía una llamada perdida de este número», que es el de la redacción del periódico en Gandia.

Eso solo puede significar una cosa: El móvil que Whasap-Letter publicó para demostrar que ni Arturo Torró ni su entorno estaban detrás de este perfil está desviado al teléfono particular del propio dirigente popular.

El exalcalde del PP, pese a todo, volvió a negar ayer, como ya hiciera la pasada semana, que él sea el creador de Whasap-Letter, e incluso dio su «palabra de honor». «¿Tú crees que si fuera yo respondería a las llamadas? Sería muy tonto», señalaba. Tras esto, volvió a acusar a «entorno del Bloc» de estar detrás de esta publicación porque «publican cosas de dentro del partido que solo alguien del Bloc conoce».

Según continuó explicando Torró, a pesar de los problemas que le puede causar la recepción de llamadas de forma masiva desde el teléfono de Whasap-Letter, aseguró que eso «no me molesta» y que no va a denunciar ni a tomar ninguna medida para evitar que le sigan llamando. «Yo he intentado ponerme en contacto con ese número un par de veces y no contesta», señalaba.

No era la primera vez que ocurría algo parecido. El viernes, una periodista de Radio Nacional de España en Cataluña (RNE-4) también realizó llamadas al teléfono de Whasap-Letter sin recibir respuesta y, posteriormente, Arturo Torró se puso en contacto con ella, pese y que esta profesional no conocía anteriormente al exalcalde y había sabido de la polémica de las «Fake News» por la información publicada por Levante-EMV.

Esta situación se producía, además, un día después de que Torró firmara un artículo, también en este periódico, en el que se declaraba «fan» de Whasap-Letter y pedía a sus creadores que «salgan del armario» para que dejaran de relacionarle con ese medio.

«Vamos a pedirle disculpas»

A primera hora de la tarde de ayer, tras varios intentos, finalmente este periódico pudo contactar con alguien que está detrás de Whasap-Letter. Eso sí, a través de mensaje de texto. A la pregunta de por qué tenían desviado el número al móvil de Torró el interlocutor señaló que era «pura estrategia de marketing» para, según añade, «hacerlo más divertido» y porque «para bien o para mal, Torró siempre es noticia». Cerrando el mensaje, el administrador de Whasap Letter concluye: «Todo a su tiempo. Vamos a contactar con Arturo Torró para pedirle disculpas. Un saludo».