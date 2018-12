Una vallera en casa de los Alcántara

La joven Carmen Climent Roca, cuyos padres son naturales de Tavernes de la Valldigna, ha entrado a formar parte del elenco de actores de la conocida serie Cuéntame, que emite desde hace 17 años La 1 de Televisión Española.

Según un comunicado emitido hace unos días por la propia cadena, la actriz ya está trabajando en la grabación de la vigésima temporada de la serie, como se podía ver en un «frame» de la ficción publicado en las redes sociales de RTVE. En concreto, interpretará el personaje de María, la más pequeña de la familia Alcántara, la cual encabezan Merche y Antonio, es decir los actores Ana Duato e Imanol Arias, que llevan en la serie desde el primer día.

Carmen Climent, de 22 años, nació en Bilbao pero sus raíces son cien por cien valleras. Sus progenitores se trasladaron a aquella ciudad porque su padre, Rafa Climent, es músico de la banda municipal desde hace 30 años. La joven cuenta con un gran vínculo personal con la localidad vallera, la que visita para pasar días con sus familiares y sus amigos y amigas.

Nada más conocerse su incorporación a Cuéntame, los vecinos de la localidad empezaron a compartir la noticia a través de sus teléfonos móviles y redes sociales mostrando su alegría por contar con una actriz de sangre vallera en la casa de los Alcántara.

De muy joven empezó sus estudios de teatro en diferentes escuelas de Bilbao. Además de actriz, Carmen Climent es bailarina y cantante, lo que la ha llevado a participar en varios musicales y diferentes proyectos en los últimos años hasta que se ha incorporado en la serie de TVE.

«Un regalo para mi madre»

En el comunicado emitido por la cadena hace unos días, ella misma señalaba que «todo el mundo me está acogiendo súper bien, me lo están poniendo muy fácil. Y yo he entrado con muchísima ilusión, así que aportaré todo lo que pueda. Estoy muy feliz».

A su vez aseguraba que para interpretar a su personaje tiene como referente a su propia madre. «Mi madre tiene un año más que María Alcántara, que nace en el 70, que es una chica de los 90 y me inspiro muchísimo en ella. Para mí este personaje es casi un regalo para ella», relataba.

Ana Duato, en el vídeo de presentación de la nueva temporada, explica, respecto al personaje que interpretará Climent que «veremos a una María más madura y con mucha decisión. Además de muy unida a su padre».

La actriz vallera sustituye en la serie a la niña que en las últimas cinco temporadas de la serie había encarnado a María Alcántara, Paula Gallego. Este cambio se debió a que, por cuestiones de guión, se necesitaba a una intérprete de una edad superior que la de Gallego, que tiene 14 años y Carmen Climent fue la elegida.