Colas de media hora para sacar los billetes en la estación de Renfe de Gandia

Colas de más de 30 minutos ante la única taquilla abierta, continuos problemas con las máquinas expendedoras, taquillas cerradas en fin de semana, máquinas de autoventa que solo expenden billetes recargables, más caros que los normales. Las quejas de los usuarios de la estación de Renfe en Gandia se están multiplicando por lo que consideran un servicio "deficiente". En la mañana de ayer, este periódico pudo comprobar los problemas a los que se enfrentaban los viajeros.

«A veces no abren la ventanilla y en las máquinas no se pueden obtener bonos de la tercera edad o de familia numerosa», señaló Carmen, una jubilada que se quejaba por los más de 30 minutos de espera en la cola de la taquilla. Otra mujer perdió el tren por apenas unos segundos por culpa de la demora en la tramitación de su billete, pese a que había acudido a la estación con suficiente antelación.

María y Violeta, dos jóvenes que viajaban hacia València, hacían cola ante la ventanilla porque no querían comprar un billete recargable en las máquinas. «Son 50 céntimos más caros, y no los vamos a utilizar más», afirmaron. Tras más de 20 minutos de espera, no tuvieron más remedio que transigir y pagar en una de las máquinas. «Si no, perdemos el tren», protestaron. Liliana, una viajera que había esperado pacientemente su turno en ventanilla para adquirir un billete de larga distancia, se tuvo que marchar porque «no funciona la máquina para el pago con tarjeta, así que voy a por dinero en metálico y tendré que volver a hacer cola». Y otra pareja obtuvo su billete de cercanías a la tercera: «la primera máquina no aceptaba tarjeta bancaria, en la segunda no reconocía el billete recargable», apuntaron.

Por su parte, Renfe asegura que se trata solo de «problemas puntuales» en las máquinas, «y cuando hay alguna avería en tiempo real se trata de solucionar, por lo que no se puede generalizar». Sin embargo, sí reconocían que solo hay una ventanilla solo hay una persona atendiendo a los viajeros. A partir de enero, según las mismas fuentes de la compañía ferroviaria, se incorporarán «varios agentes comerciales a la estación de Gandia», es decir, habrá como mínimo dos personas más para dar información y vender billetes en taquilla.