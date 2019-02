Potries protegix el Porrat

El ple de Potries celebrat el passat dijous va aprovar per unanimitat la declaració del Porrat de Sant Blai com a Bé de Rellevància Local. El porrat, que està celebrant este cap de setmana els seus actes centrals, ja està declarat Festa d'Interés Turístic de València, però la intenció del Govern local és que la Generalitat el reconega com a Bé d'Interès Cultural (BIC), com en repetides ocasions ha instat el Consell Valencià de Cultura.

I és que el Porrat de Sant Blai porta 410 anys organitzant-se de manera ininterrompuda a Potries, on ha estat un focus de pelegrinatge de veïns i veïnes d'altres poblacions que acudeixen a gaudir del mercat a l'aire lliure, però també per a participar de l'adoració a la relíquia de Sant Blai o de les activitats lúdiques que sempre han existit al voltant del mateix.

L'historiador Frederic Aparisi ha elaborat un informe en el qual recopila de manera exhaustiva els orígens del porrat i la devoció cap a la relíquia de Sant Blai. Entre els diferents fets destacats ressalta la hipòtesi que el culte arribaria a Potries cap al 1609, data d'expulsió dels moriscos. Al segle XVI hi residien els Boamit, una família morisca, rica i molt influent pels seus negocis variats, que de ben segur van ostentar algun tipus d'autoritat pública però també religiosa a les comunitats locals on pertanyien. No és casual, doncs, que almenys des de 1611, Pere de Borja, aspirant a posseir els territoris de la baronia del Rebollet després d'una sèrie de complicats plets, s'instal·lara a Potries, just quan s'acabava de construir un palau rural precisament a la casa del costat dels Boamit, en el que hui és la Casa Consistorial del municipi. Per a consolidar el seu prestigi davant dels possibles nous vassalls, Pere de Borja podria haver fet arribar la relíquia i el culte de Sant Blai a Potries.

El porrat, segons destaquen des del Govern local, ha sabut adaptar-se als nous temps i comptar sempre amb la col·laboració de la ciutadania, no debades ha estat una festa coral on tothom ha participat de la seua execució. Una mostra és la setmana escolar prèvia, on molts xiquets arriben de diferents centres educatius de la comarca. Un altre exemple d'esta modernització són totes les activitats que omplin Potries de música i espectacles per a tots els públics. Enguany destaca la inclusió del Blai Fest, on grups com Els Catarres, Mafalda, La Fúmiga o Macondo PD hi van ser presents per a mostrar tot el potencial de la Capital Cultural Valenciana.



Incendi de canyar

Tot i que la festa va continuar, ahir a migdia hi hagué preocupació al poble per un incendi que es va originar en la rambla del Serpis prop de Vilallonga sobre les 14 hores, en un dia marcat pel fort vent. Finalment va quedar controlat cap a les cinc de la vesprada, gràcies a la rapidesa i aportació de mitjans, fins i tot aeris. El foc va cremar 2,5 hectàries de matoll i canyar, informaren fonts de la Generalitat.

Els actes continuen hui amb la missa de Sant Blai, Sarao Popular, cercavila del gegant Boamit, taller de fang i les representacions de Tries Titelles, entre d'altres.