Crítica inane con alusiones implícitas

El pasado 9 de febrero publicaba el Sr. Orihuel en este medio un artículo titulado La igualdad desquiciada en el que criticaba que «alguien» (que soy yo) hubiera escrito «en un medio local» (Gente de la Safor) que «la libertad sin igualdad es pura demagogia». Esta idea, que al Sr. Orihuel le parece «conceptualmente errónea», era la tesis que desarrolló brillantemente Norberto Bobbio en su Derecha e izquierda, (1994) y avalaba, entre otros muchos, Louise Brandeis, el primer magistrado judío del Tribunal Supremo de los EEUU, para quien «la democracia es incompatible con la desigualdad».

El razonamiento de mi documentado interlocutor me parece, de entrada, inane (o sea «vano, fútil, inútil») porque lo que critica es la «igualdad perfecta», que obviamente es algo fuera del alcance de nuestra mano, pero que sí debe figurar (y yo creo que de manera prioritaria) en el horizonte de nuestros anhelos colectivos y aspiraciones sociales. Como la justicia universal o la propia santidad, por ejemplo, para los creyentes. Para defender eso no hacía faltar recurrir a citas, cogidas con pinzas, de personajes tan dispares como Chesterton y Bakunin. De paso, evitaríamos que el árbol nos tape el bosque y el afán de erudición oscurezca el razonamiento.

Me llama mucho la atención que el Sr. Orihuel critique el populismo y haga afirmaciones tan «desquiciadas» (por utilizar su propia terminología) como que «la igualdad se vuelve loca cuando se le aísla de la libertad y de la justicia», guardándose de explicar qué patología afecta a la libertad o la justicia cuando se reivindican huérfanas de la igualdad. Y no me detendré, si no es preciso, en su alusión a los jemeres rojos como referencia del caos que comporta la «utopía igualitaria»? ¿comunista?, ¿era esto lo que quería decir? Paso por alto esta referencia, que me resulta algo confusa no sólo porque considero al Sr. Orihuel ajeno a populismos y demagogias sino porque no me queda claro si su rechazo a la reivindicación de la igualdad es genérico (ontológico, creo que diría él) o está sólo en función de su procedencia, pues también afirma con rotundidad que «la igualdad es una herencia cristiana». Según su propio razonamiento, debe ser ésta la igualdad «imperfecta».

Permítame matizar esa paternidad exclusiva que usted atribuye a nuestro tema de debate porque, en primer lugar, no creo que haya muchas religiones que hoy en día prediquen la desigualdad. En segundo lugar, lo que yo creo que hay que hacer es reivindicar el anhelo social de igualdad, trabajando por alcanzarlo en la medida de nuestras posibilidades. Y finalmente, en tercer lugar, no le niego genes cristianos al anhelo igualitario, pero lo que es un hecho (que mi interlocutor también calla) es que bajar ese afán del ámbito de las buenas intenciones doctrinales al terreno de la práctica vivida fue un logro revolucionario del liberalismo decimonónico (condenado explícitamente por la Iglesia Católica). Pero aquella burguesía revolucionaria se quedó a medio camino. O, mejor dicho, recorrió sólo el tramo del camino que le interesaba como clase social, en cuyo proceso se incluía también la reivindicación de libertad? pero sólo «jurídica» (ante la ley), no «política» (sufragio universal frente al censitario que defendían ellos) y menos aún «social». La libertad de los «liberales» era tan interesada que inicialmente no llegaba a los esclavos (considerados «propiedad privada», otro concepto «sagrado» –sic- para ellos), de la misma manera que su «igualdad» dejaba fuera a los hombres pobres y a todas las mujeres. El mero hecho de decir lo contrario le costó literalmente la cabeza a la revolucionaria Marie Gouze, más conocida por su pseudónimo Olympe de Gouges.

La historia la hacemos las personas, no los dioses ni las hadas, y los conceptos que manejamos los humanos para organizar nuestra convivencia racionalmente son construcciones históricas, no verdades absolutas (dogmas) y, en consecuencia, cambian con los tiempos. Esto no es carecer de convicciones, como pretenden los dogmáticos, sino sencillamente no caer en el fanatismo. Y yo no creo que cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino todo lo contrario, porque estoy convencido de que hemos avanzado mucho gracias al pensamiento crítico, progresista, que por definición es el que no se conforma con lo que hay, que aspira a un mundo mejor, que sólo se conseguirá profundizando en la justicia, la libertad y la igualdad. Pero para todas las personas: ¿a quiénes excluiría usted para no acusarme de idealista amparándose en Chesterton? Porque mejor dejamos en paz a Bakunin en esto, ¿no le parece?

Llegados a este punto, todavía en pleno siglo XXI seguimos (debemos seguir) en la batalla por la igualdad social, uno de cuyos frentes lo traza el lastre milenario de la cultura patriarcal que sigue discriminando a más de la mitad de la humanidad y que los reaccionarios amparan, apelando a su histriónico y ahistórico concepto de lo «natural». Con el agravante trágico, Sr. Orihuel, de que el machismo mata. Por eso, la discriminación positiva de las mujeres, que usted considera un oxímoron (o sea, una contradicción en sus propios términos), a mí me parece una medida necesaria y urgente ante la vergonzosa desigualdad social y económica (¡sólo faltaba que también fuera jurídica a estas alturas!) que padecen ellas por el mero hecho de su condición femenina. Sólo por eso. Tratar igual lo que es desigual resulta profundamente injusto de acuerdo con los principios elementales de la justicia distributiva, a los que, por cierto, tampoco es ajeno el cristianismo. Pero, a lo mejor, leer la Biblia entera también es «populismo».