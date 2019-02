El Bus de la Llengua visita hui Tavernes

l'autobús de la campanya «Sempre Teua. La teua llengua», de promoció social del valencià, estarà hui dijous a la plaça de l'escriptor Rafael Chirbes de Tavernes de la Valldigna. Els alumnes dels sis col·legis visitaran el bus durant tot el dia per a fer tallers didàctics, interactius, inclusius i creatius que pretenen fomentar l'ús del valencià en tots els àmbits. Esta iniciativa arriba a Tavernes després de rebre elogis en totes les localitats per on ha passat, entre elles Gandia (a la foto) i Oliva.