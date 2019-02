Sobre la economía española

Me resultó muy interesante ver hace unos días en La Sexta un programa en el que se discutía sobre temas de la economía española. Se hablaba de la inflación en comparación con el estancamiento de sueldos y la consiguiente reducción de poder adquisitivo. Y había dos frentes opuestos representados principalmente por Miguel Angel Belloso, con posiciones mas de derechas, y Gonzalo Bernardos, más de izquierdas. El primero estaba en contra de las subidas del salario mínimo interprofesional y a favor del despido libre, mientras que el segundo pensaba lo contrario.

Ambas personas y sus posiciones merecen mi respeto, y honestamente creo que ambos tienen razón hasta un punto. Y este punto es el que genera las discrepancias políticas que vivimos. Se trata de la generalización o la estandarización de medidas. En el momento que todo es blanco o todo es negro, ignoramos todas las tonalidades de gris. Y aprovecharé el ejemplo que nos brindaba este programa para dar pie a un problema mucho mas grave y de base, que es la concentración de riqueza.

Por un lado, estoy de acuerdo en que es necesario que los salarios suban para que crezca el gasto y se estimule la economía, y por tanto esta claro el efecto positivo principal de esta subida. Por otra parte, también entiendo la posición de Belloso y su temor a que esto genere desempleo. ¿Dónde está la solución, o más bien dicho el parche temporal? ¿en un término medio? Si se sube el salario mínimo, los mas perjudicados van a ser los pequeños empresarios, que ya tenían dificultades para competir con las empresas grandes, y ahora lo van a tener aun más difícil. La empresa grande y saneada sí que se puede permitir esta subida salarial, pero por otra parte también puede prescindir de trabajadores y hacer trabajar más a los otros. La medida acaba perjudicando a la empresa pequeña más que a nadie.

Otro ejemplo que se ponía era el del despido libre. Y aquí volvemos a la misma situación. La empresa pequeña no puede permitirse tener en nomina a trabajadores que no sean productivos. Ni tampoco puede permitirse pagar la antigüedad en los despidos, cuando apenas consiguen sobrevivir. La empresa grande y saneada sí que puede.

El problema: la generalización

Y así podríamos seguir viendo ejemplos, no solo en España sinó en otros países, en los que las diferencias entre las posturas políticas vienen de la generalización. En Estados Unidos, los republicanos quieren menos intervención estatal en general y más incentivos al emprendimiento. Mientras que los demócratas preferirían más intervención en ciertos ámbitos y tasar más a las empresas y a los que más ganan. Pero todo esto tiene muchos matices, y ambos tendrían razón si hubiera un escalonado de medidas dependiendo de cada caso. Otro ejemplo es el tema complejo de la inmigración, en el que los republicanos toman posturas más tajantes y los demócratas son más permisivos. Cuando en cada caso individual toma sentido una cosa u otra.

Pero volvamos al problema de la economía española y lo que yo considero parches. Subir los sueldos o flexibilizar despidos son parches a un problema de base que hasta que no se solucione no permitirá los efectos de estas medidas o parches. Y este problema es el del crecimiento ilimitado de las empresas y las fortunas.

En términos simples, en una economía nacional, o a nivel mundial, hay una cantidad de recursos limitados. Utilicemos como moneda de cambio de esos recursos el dinero. Los gobiernos no pueden emitir dinero cuando quieran y generar dinero adicional sin contrapartida. Por tanto, el dinero es el que hay (y los recursos son los que son). Si se divide todo el dinero existente en el mundo entre todas las personas, nos daría una riqueza media y un ingreso medio (medido en forma periódica). Para que una persona gane más de esa media, otra tiene que ganar menos. Cada vez que las fortunas más grandes incrementan patrimonio o ingresos, alguien lo pierde. Y no hay más que mirar datos estadísticos en los que cada vez hay mas porcentaje de la riqueza concentrado en menos manos. Cada vez hay menos ricos, pero estos son más ricos. Y cada vez (año tras año) hay mas pobres, o la media de los ingresos y patrimonios de las capas mas bajas es menor, mientras que estas capas ganan en número de personas.

Por tanto, cuando las empresas grandes siguen creciendo es a costa de que alguien pierda. Normalmente empresas pequeñas que competían contra ellas. Y estas empresas grandes no tienen limite al crecimiento lo cual hace que en ocasiones tengan más poder que el propio gobierno de un país. Podemos ver el caso de Walmart en EEUU o la banca en España. Llegan a tener tanto poder que el país no puede permitirse que estas empresas fracasen. Podemos ver los rescates de la industria automovilística en EEUU o de la banca en España. Ante la frustración de miles de empresas pequeñas que han estado pasando por situaciones criticas mucho peores y nadie les ha ayudado.

El ejemplo de Gandia

Voy a utilizar otro ejemplo de mi querida Gandia. Una ciudad que hace 30 años gozaba de una clase media muy sana, con mucho negocio familiar. Hasta que entraron las grandes superficies, como Carrefour, que trajeron puestos de trabajo a costa de destruir negocios. Si Carrefour trajo 1000 puestos de trabajo de 800 euros al mes, a cambio destruyó 3.000 puestos que antes ganaban 3.000 euros. ¿Y dónde ha ido a parar el diferencial de beneficio? A los propietarios/accionistas de Carrefour. Por tanto, Gandia perdió mucho poder adquisitivo, ya que ese dinero que se estaba gastando en la ciudad ahora esta en manos de Carrefour, que lo gasta en otros sitios, o lo amasa en forma de fortunas.

El fenómeno de Carrefour no solo elimina a todas las tiendas pequeñas que competían, sinó que arrasa con los márgenes de los proveedores también. Los productores de naranjas ahora tienen que vender a una fracción de lo que vendían antes, ya que, si no lo hacen, Carrefour deja de comprarles y pierden toda la producción. Con lo cual sigue la destrucción de riqueza local y la concentración de la riqueza generada en pocas manos.

Y este es el problema de base, la concentración de riqueza y la imposibilidad de competir con empresas que son demasiado grandes para fracasar y tienen mas poder que los propios gobiernos.

Cada vez vemos más cadenas grandes (Decathlon, Mercadona, Carrefour, Zara, McDonald's,€) que pueden permitirse precios más bajos gracias a su tamaño, y que generan puestos de trabajo de 800 euros a costa de eliminar negocios pequeños que sostenían a la clase media.

Sí, compramos más barato ahora gracias a estas empresas, pero el coste a largo plazo para las comunidades es devastador. Y esto mismo se puede aplicar al resto de industrias, cadenas hoteleras, farmacéuticas, distribuidoras, servicios, € los que mejor lo hacen, crecen y consiguen una posición competitiva favorable y una acumulación de riqueza.

Por tanto, no importa que se suban los salarios mínimos ya que esto va a acabar beneficiando a las empresas mas grandes y generando más desigualdad.

¿Dónde está la solución? En la limitación.

Todas las sociedades establecen limites en distintas áreas para el buen funcionamiento de estas sociedades. Hay limites de velocidad en los coches, ya que si no sería una locura y peligraría la seguridad ciudadana. Hay límites en las clases de los colegios para garantizar una calidad en la enseñanza. Hay límites en la cantidad de equipaje que un viajero de avión puede facturar, para que todos los pasajeros puedan llevar algo. Aunque si uno paga un poco más pueda llevar más equipaje, hasta un límite. Algunos países tienen límite de hijos por familia para controlar el crecimiento, y así podemos encontrar miles de ejemplos de limitaciones que sirven para garantizar el funcionamiento de las sociedades.

Por tanto, debería haber un limite a la riqueza que permitiera que lo que supere ese límite vuelva a la economía. No tiene sentido que una persona pueda tener 100 mil millones de dólares cuando otras se mueren de frio o hambre. Si que tiene sentido que haya un incentivo al progreso, para que los emprendedores puedan aportar valor a las sociedades, pero no tiene sentido que este incentivo sea ilimitado. Quizás si se establecieran unos parámetros de riqueza máxima (y no soy yo el pueda establecerlos, pero pongamos por ejemplo 10 millones de euros o lo que cada sociedad establezca) de tal manera que una persona pudiera alcanzar su limite monetario, y a partir de ahí darle salida a su ambición a través de otras monedas de cambio, como pueden ser el dejar legados importantes para la humanidad (la cura del cáncer por ejemplo), ese exceso de riqueza tendría que volver a las capas más bajas, y podría llegar en forma de ayudas sociales, o de salarios mínimos garantizados y/o subvencionados. O un aumento de servicios sociales, que generarían mas empleos. O en una mejora de los dos pilares claves de la sociedad como son la sanidad y a educación.

Por otra parte, los límites deberían aplicarse también al crecimiento de las empresas. No puede ser que una empresa tenga mas poder factual que un gobierno y, sin límites, se llega a esta situación. El ejemplo de Walmart cuando llega a una comunidad, y hace que el 70% de las personas de esa comunidad trabajen allí, bajo sus condiciones y con el beneficio final concentrándose entre los accionistas o propietarios. Las empresas deberían tener un límite, tanto en número de empleados como en facturación. Por el buen funcionamiento del resto de la sociedad. Esto fomentaría la competencia y la existencia de más empresas y la consiguiente redistribución de riqueza. Algunos podrán discutir que estos límites pondrían freno a la eficiencia, y es verdad. Pero es que esa eficiencia es la que nos está llevando a esta situación. Cunado una empresa puede hacer con 2 euros lo que antes hacia con 5 (o pongamos número de trabajadores en vez de euros), ha ganado en eficiencia, y podrá vender mas barato, pero ha destruido riqueza que antes iba a parar empleados, proveedores, o donde fuera. La eficiencia conlleva efectos negativos para la economía general ya que promueve la concentración de riqueza.

De la misma manera que se ponen límites en otras áreas para asegurar el buen funcionamiento, si no hacemos esto aquí, el resultado será cada vez mas concentración. Las empresas que mejor lo hagan y más eficientes sean se irán comiendo a las otras y acabará habiendo un monopolio en cada industria, e incluso al final una concentración de un solo grupo gigante.

Y hasta que no se solucione este problema, la riqueza estará cada vez mas concentrada, dejando menos recursos disponibles para el resto de la población, por muchos parches que queramos poner o buscar soluciones a corto plazo.