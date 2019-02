taronja fins a quan (2)

Passat un temps des de la publicació de l'article titulat «Taronja fins a quan», crec escaient tornar a fer un pensament i una recapitulació del que ha ocorregut d'aleshores ençà. Els esdeveniments dels darrers dos mesos han tingut una importància cabdal per variar les polítiques agràries citrícoles estatals vers la Unió Europea, i per assumir un canvi del tradicional funcionament del sector i l'assumpció d'emprendre canvis.

Què ha ocorregut perquè la resposta del ministre del ram haja passat de ser en to indolent i superb a una pregunta del senador Carles Mulet, a reconèixer l'existència del problema, i, des del ministeri, començar a fer gestions a Brussel·les? Allò que mai havíem pogut veure per aquestes terres, la unió del sector, i mobilitzacions cada vegada més importants que transcendeixen en mitjans de comunicació estatals i internacionals. Ha sigut possible variar la posició dels representants ministerials, que bàsicament es podia resumir en aquell aforisme de l'escriptor polonès Jerzy Lec «si tant us espanta el meu pessimisme, m'imagine com us espantaria el meu optimisme!». Aquella referència optimista a «los grandes mercados» que s'obrin a Sud Àfrica, no creiem que li siga possible tornar-ho a dir en respostes públiques sobre la crisi dels cítrics.

En diverses reunions amb representants de tot el sector, on cadascú té els seus interessos particulars, però que entre ells hi ha interessos comuns més que obvis, s'apleguen a acords des dels quals treballar conjuntament amb les institucions per a revertir la situació. La coneguda com a «clàusula de salvaguarda» necessita temps a causa de necessitar una tramitació complicada; a més, calen informes inequívocs que faciliten la presa en consideració. Però no comptem amb tant de temps, i, de fet, seria una decisió per guanyar temps i en uns anys tornar al mateix lloc. Molt més eficient i ràpid és demanar el tractament en fred, com s'exigeix en molts països a les exportacions valencianes, i que la UE no està exigint a hores d'ara a les importacions de països tercers, amb què diverses plagues que ens afecten estan entrant als nostres camps.

L'amenaça més gran en aquests moments que pot tenir la citricultura és el «citrus green», aquest ja està arrasant els camps de Portugal introduït per importacions als ports lusitans, és qüestió de temps que aplegue a Andalusia. El trip de l'orquídia i el cotonet ja estan als nostres horts. Cal parar la vinguda d'aquestes plagues amb les mesures necessàries, les quals comporten augment dels costos i efectes en el producte, que farien que els cítrics valencians tornaren a ser completament competitius front els productes forans. Cal reclamar també que s'obligue als països tercers a contemplar les mateixes condicions fitosanitàries que als productors de la UE. No pot ser que entren al mercat europeu productes amb condicions diferents de les pròpies, posant en risc no sols la nostra producció per no poder competir en preus, sinó també la salut dels consumidors.

Pel que fa als problemes interns del camp valencià, s'ha posat definitivament en evidència que es necessita una modernització de la producció, i una nova relació entre els llauradors amb l'empresariat i els mercats. Tot depèn d'unificar esforços, sobretot en la part més feble. Els problemes de la importació passa perquè el govern de l'estat negocie a Brussel·les, però els problemes interns els hem de solucionar des d'ací amb l'esforç de tot el sector.

Probablement, tots aquests moments de dificultats del cítric poden revertir-se en una oportunitat de treballar per unes relacions més lleials per part de l'estat, i no ser el sector mai més moneda de canvi en futures negociacions; que l'estat emmene els errors comesos en les negociacions del tractat amb els països de l'Àfrica Meridional i batalle per implantar les mesures consensuades, sobretot el tractament en fred i els controls fitosanitaris. Però això no serà possible si no ens veuen mobilitzats, si el malestar i la tristor de cada llaurador al veure la fruita a terra, o venuda a preus irrisoris, no es transforma en la unió d'aquests en unes mobilitzacions cada vegada més massives. S'ha avançat en la lluita, i tant que s'ha avançat! Els llauradors valencians i els seus problemes han deixat de ser invisibles, les diferents plataformes en defensa de la citricultura que s'estan organitzant arreu del País, a imatge de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador sorgida a la Plana Baixa, prenen cos i proposen noves mobilitzacions.

Dues vessants de la crisi dels cítrics, l'exterior i la interior: la primera passa mobilitzar-se units i guanyar influència, i la segona pel treball intern conjunt.

Al ministeri i a les institucions europees el pessimisme tradicional del llaurador valencià no els espanta, l'optimisme per la força de veure'ns units els horroritza. Amb això ells no comptaven.