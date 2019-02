pleno al 4

e n la sesión plenaria del Ayuntamiento de Gandia del jueves pasado fue aprobado el proyecto de presupuestos para el año 2019 por los tres grupos municipales (PSPV, +Gandia y Cs) que han hecho posible la reconducción de la caótica situación económica dejada por los populares. Por cuarta vez en esta legislatura el Ministerio de Hacienda ha dado el visto bueno a las cuentas municipales respaldando así la labor realizada en materia económica por el actual gobierno local, ya que la hoja de ruta del Plan de Ajuste se está cumpliendo y la normalidad económica ha vuelto a instalarse en las cuentas públicas. A pesar del ok ministerial, el PP ha votado en contra. Al parecer, ellos son más de los presupuestos fallidos e ilegales que durante sus años de gobierno convirtieron su gestión en un esperpento y llevó a Gandia a la ruina económica más absoluta.

No es casualidad que hace ahora 4 años, en ese mismo plenario, se viviera un acto absolutamente surrealista: el PP, con mayoría absoluta, fue incapaz de aprobar el presupuesto municipal. Ante la advertencia de tener que responder con su propio patrimonio de los actos derivados de un documento presupuestario ilegal, éste quedó encima de la mesa, parece ser, ante la negativa de su aprobación por parte de tres concejales del PP. Todo ese espectáculo fue la metáfora de una legislatura fallida que se resume en una ciudad con más parados que los que encontraron, más impuestos que cuando entraron (+21%) y una deuda como jamás en una legislatura se había acumulado (más de 140 millones de euros).

El nuevo gobierno surgido en junio de 2015 le tocó lidiar con una ciudad en quiebra, enferma terminal y con una aritmética política inestable. A pesar de ello, el nuevo ejecutivo ha hecho lo que tocaba hacer y ello ha sido posible gracias a la cohesión interna y a la enorme responsabilidad del Sr. Palmer, que siempre ha estado a la altura de las decisiones importantes que se han tenido que tomar en esta ciudad.

Escuchar al Sr. Barber criticar un documento presupuestario calificándolo de «continuista» es la constatación inequívoca de ausencia de ideas ante el hecho que otros han sabido hacer lo que su incapacidad le impidió realizar. Además debo manifestar que, por primera vez en toda la legislatura, estoy de acuerdo con su afirmación, pero desde el lado positivo. Son unos presupuestos continuistas porque continúan mejorando la situación financiera de este ayuntamiento, son continuistas porque continúan siendo legales y son continuistas porque continúan atendiendo a las necesidades de sus ciudadanos.

Con éste y anteriores presupuestos como éste se ha conseguido que todos los graves desequilibrios económicos que descarrilaron las finanzas en nuestra ciudad, ahora estén corregidos. Ya no hay remanentes de tesorería escandalosamente negativos, no existen resultados presupuestarios deficitarios, se paga de forma legal a los proveedores y ya no somos causantes del sufrimiento de las empresas y su cierre como consecuencia de los impagos, las facturas en los cajones son historia, se respeta la regla de gasto y, además, estamos reduciendo la infección en la única patología que actualmente queda en las finanzas municipales: su deuda. En una única legislatura, la reducción de la deuda total (financiera y no financiera) será de 70 millones (un 20% del total). Todo un desafío que parecía imposible y este gobierno, junto al grupo de Cs, lo han conseguido.

Con estos presupuestos continuistas los servicios básicos a la ciudadanía se han incrementado en partidas tan fundamentales como el de limpieza viaria y la del mantenimiento de parques y jardines. Después de liquidar toda la deuda pendiente que dejaron los populares en estas tareas (20 millones), y gracias a la mejora de la situación económica, se ha vuelto a un servicio de máxima calidad que tuvo que ser recortado por los impagos del anterior gobierno. Actualmente, casi una cuarta parte del presupuesto municipal se dedica ahora a que los servicios básicos de nuestra ciudad sean lo que se merece.

Con este presupuesto continuista el importante tejido asociativo gandiense es atendido mediante las distintas subvenciones que se conceden desde cada una de las áreas de gestión. A partir del mes de marzo las ayudas serán satisfechas y la encomiable labor de estos importantes actores de nuestra sociedad será apoyada adecuadamente por la casa común que es el ayuntamiento. Por otro lado, los servicios sociales continúan realizando una labor impagable en la atención de las personas más desfavorecidas con importantes partidas presupuestarias que finalmente son mejoradas por las aportaciones de otras administraciones.

El impulso económico no se predica, se practica. Hemos estado al lado del tejido productivo de nuestra ciudad restableciendo la confianza en una administración que la tenía totalmente perdida en la pasada legislatura, pagando todo lo atrasado y, ahora, pagando puntualmente. Además se ha ampliado el espacio de oportunidades mediante la adecuación y mejora de los entornos de producción y, en breve gracias al IVACE, otra importante iniciativa de mejora podrá impulsar la red de polígonos industriales que tanto empleo crean en la ciudad.

A pesar de los mensajes catastrofistas del PP, el comercio se comporta más que dignamente y Gandia sigue siendo referencia comercial de la comarca y de poblaciones más alejadas. Y tal como asegura el INE, el turismo ha mejorado sus cifras año tras año estirando la temporada en un proceso claro de desestacionalización que aunque mejorable, sin duda está en la dirección correcta. La apuesta decidida por la calidad turística, ahí están las empresas que optan por SICTED, y la adopción de la estrategia asociada al turismo inteligente es una apuesta valiente y de futuro en un sector tan importante para Gandia. Y todas las partidas que hacen esto posible tienen su reflejo en este presupuesto.

Por último, las inversiones recogidas en el presupuesto siguen mejorando y ampliando el capital productivo y social y, a pesar de las restricciones del Plan de Ajuste, han sido validadas por el Ministerio. Y se aborda de nuevo la reducción de deuda. Si el presupuesto de 2018 ya inició el camino, en el actual se da una zancada mayor dotando una partida de 6 millones que permitirá continuar en esa dirección.

Sin duda podemos estar orgullosos de lo realizado en estos 4 años. El nombre de Gandia vuelve a ser respetado y, en muchos foros, es puesto de ejemplo de sensatez y buen hacer. Y esto ha sido gracias a todos estos presupuestos «continuistas» aprobados. Y, como parece ser, tenemos vocación de continuidad seguiremos trabajando por el bien de esta ciudad en la próxima legislatura.