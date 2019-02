La recuperació de la farmàcia usurpada i les memòries en un llibre: «Aquello sucedió así»

? Després de la guerra, els judicis, la presó i el desterrament a què va ser sotmesa, per a tornar a exercir la seua professió de farmacèutica Ángeles Malonda encara va haver d'esperar un temps.

En primer lloc, calia que arribara la fi de l'ordre de desterrament. En segon lloc, havia de recuperar la seua farmàcia del carrer Major de Gandia, que continuava en mans del falangista que l'havia usurpada.

L'any 1955 Ángeles va decidir contractar un advocat per a iniciar una batalla legal per la farmàcia. En el judici es va posar de manifest la il·legalitat amb què aquest home havia procedit, però, una vegada més, ell va fer ús dels seus contactes polítics per a guanyar el plet.

Finalment, Ángeles es va veure obligada a pactar per a recuperar la seua propietat i el pacte li va suposar el lliurament d'una elevada suma, amb la qual l'individu va adquirir els diners suficients per obrir una altra farmàcia a València.

Des d'aleshores, Ángeles va viure dedicada a la seua professió a la seua ciutat natal de Gandia, a banda de les tasques com a mare.

Va tindre la satisfacció que la seua filla Mariles (Canet, Isabel. «Les esquerdes del cor», en «Or i vellut», retrats de dones de Gandia. Gandia, 2007) va estudiar farmàcia i se'n va fer càrrec quan ella ja estava en condicions de jubilar-se. Hui dia, és la neta qui continua al davant de l'establiment del carrer Major.

Després d'una vida intensa, Ángeles Malonda Arsis va morir l'octubre de 1986, no sense abans publicar les seues memòries en un llibre titulat «Aquello sucedió así», que constitueix un recull extens de textos amb les seues impressions, vivències i penalitats, la majoria escrits a mesura que anaven succeint en la seua vida, altres de forma retrospectiva. Aquella obra va guanyar el «Premio Espejo de España» de l'any 1982, el que va suposar una gran satisfacció de l'autora.