Fallas a tres semanas de fallas

t. á. c.

Las carpas de las comisiones del Prado y la Dula, bajo las que se pueden aparcar los mismos coches que cuando no están montadas estas instalaciones.

Que las fallas duran solo cuatro días es algo que en el colectivo suena casi a chiste. Si bien es cierto que hay actos prácticamente durante todo el año y que a partir de septiembre aumentan de forma exponencial, lo que ocurre en Tavernes de la Valldigna desde hace tiempo es cuanto menos llamativo. Las seis comisiones del municipio empiezan a tomar la calle prácticamente un mes antes de los principales días festivos. Lo hacen, primero, con el montaje de las carpas en las que desarrollarán sus actividades entre el 15 y el 19 de marzo y después organizando diferentes actos en los fines de semana ya en las diferentes demarcaciones.

Desde la pasada semana, ya hay pabellones instalados en las fallas de La Via, la Dula y Prado. Eso sí, aparte del cierre de las calles propio del fin de semana, el resto de días las molestias para el normal desarrollo del tráfico en el municipio son mínimas, ya que están abiertos y se permite aparcar en su interior, como se aprecia en las imágenes que acompañan esta información. También es cierto que se permite la instalación en calles en las que, pese a que están estas infraestructuras, no entorpecen el paso. No ocurre lo mismo en otras demarcaciones, donde la instalación temprana de las carpas podría dejar a los vecinos muchos días con las calles cortadas.

En Tavernes es habitual que varios fines de semana antes de fallas ya haya actividades en los casales. Durante esos días, de hecho, ni siquiera desentona el hecho de que la gran mayoría de las falleras los falleros ya lucen sus blusones, polares y demás indumentaria fallera.

El próximo fin de semana está copado de actos en la práctica totalidad de las demarcaciones. La falla la Via celebra el domingo su tradicional Matinal Motera, donde se espera la presencia de miles de aficionados de toda la Comunitat Valenciana. La falla la Dula organiza su Concurs de Paelles nocturno, con la actuación del grupo Seven Crashers. Este evento cumple 19 años. Eso es el sábado. Ese mismo día, la Cambro organiza, a partir de las 20 horas, «Les Tapes del Cambro» amenizado con la música de DJ Sala.

La comisión del Prado también celebra el mismo sábado, a mediodía, su Concurs de Paelles, con la actuación del grupo J'Hayber en la carpa.

No hay que olvidar que el próximo fin de semana será 2 y 3 marzo, por lo que aún quedará otro más en medio antes de que se celebren los días principales de la fiesta, el 9 y el 10, jornadas en las que, lógicamente, las comisiones también tienen actividades de gran envergadura ya programadas. El pasado alguna comisión ya organizó actividades.