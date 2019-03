El vallista Quique Llopis pasa a las semifinales en el europeo de Glasgow

El joven vallista Quique Llopis, que está debutando este fin de semana con la selección española en el Campeonato Europeo Absoluto en Pista Cubierta en Glasglow, se clasificó ayer por tiempos a las semifinales en la prueba de los 60 metros vallas. Estas se disputan hoy a mediodía y, en caso de pasar a la final, esta tendría lugar por la tarde, en la cuarta y última jornada de este europeo.

En la fase eliminatoria, el joven de Bellreguard enrolado en el Club Atletisme Gandia completó la distancia con vallas de 1,067 en 7 segundos y 85 centésimas. El resultado no está en su mejor registro (7.72) pero le permitió colarse a la siguiente ronda. «He encadenado unos cuantos toques de valla y ahí me he desconcentrado», declaró Llopis al acabar la prueba, y añadió, no obstante, que su objetivo en este campeonato era pasar a semifinales: «Lo he cumplido y ahora a correr sin presión».

Al joven, de 18 años, lo dirige Toni Puig, que también está desplazado a Glasglow como entrenador de la selección española.

Respecto a sus compañeros masculinos en los 60 m.v., el plusmarquista Orlando Ortega también se clasificó sin problemas al vencer con 7.61, pero Yidiel Islay Contreras fue descalificado por escaparse en la salida 0,051 milésimas.